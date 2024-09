TECNO Pocket Go triomphe à l’IFA 2024 avec son innovation gaming

« `html

Le TECNO Pocket Go fait sensation à l’IFA Berlin 2024. Il remporte le prestigieux prix AR Immersive PC Gaming Experience Innovation Gold Award. Ce succès témoigne de l’engagement de la marque chinoise envers l’innovation.

TECNO Pocket Go : une révolution dans le gaming AR

Le TECNO Pocket Go redéfinit le gaming en introduisant un PC portable AR unique. Il s’intègre parfaitement à l’écosystème Windows. Grâce à une technologie avancée de suivi de la tête, il procure une expérience de jeu immersive incomparable en 6D. De plus, il est léger et compact, avec une taille 50 % plus petite et 30 % plus légère qu’un ordinateur portable classique. Vous pouvez l’emmener partout, aussi facilement qu’un smartphone.

Performances de pointe grâce au processeur de jeu AMD

Le TECNO Pocket Go est optimisé par un processeur de jeu AMD® Ryzen™ 7 8840HS. Ce processeur offre une vitesse exceptionnelle avec 8 cœurs, 16 threads et des vitesses turbo allant jusqu’à 5,1 GHz. Son système de refroidissement avancé, équipé d’un grand ventilateur et de trois tuyaux en cuivre, garantit des performances optimales. Avec une batterie remplaçable de 50 Wh, les joueurs peuvent profiter de longues sessions de jeu sans interruption.

Une expérience visuelle immersive et portable

L’AR Pocket Vision de TECNO dispose d’un écran Micro-OLED de 0,71 pouce. Cet écran offre une expérience visuelle équivalente à une télévision de 215 pouces à une distance de 6 mètres. Les joueurs bénéficient d’une qualité visuelle de niveau cinématographique, avec des réglages personnalisables de dioptrie jusqu’à 600° pour un confort optimal. De plus, il protège votre vie privée et vous permet de jouer n’importe où.

Connectivité fluide avec l’écosystème TECNO

Le Tecno Pocket Go ne se contente pas seulement d’offrir une expérience de jeu exceptionnelle. Il s’intègre également de manière fluide avec les autres produits de l’écosystème TECNO, notamment les vêtements intelligents, les tablettes et les appareils domotiques. Grâce à cela, TECNO continue de révolutionner l’expérience numérique sur les marchés émergents mondiaux.

En conclusion, le TECNO Pocket Go est une innovation remarquable dans le monde du gaming. Grâce à ses performances exceptionnelles, son écran immersif et sa connectivité fluide, il redéfinit l’expérience de jeu. TECNO prouve une fois de plus son engagement envers l’innovation et l’amélioration de l’expérience utilisateur.

