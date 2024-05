VVR à VivaTech 2024 – Révolution XR dans l’éducation : SPODY transforme l’apprentissage en expérience immersive

VivaTech 2024, l’un des événements technologiques les plus importants en Europe, aura lieu à Paris du 22 au 25 mai 2024. Ce rendez-vous incontournable réunira startups, leaders technologiques, grandes entreprises et investisseurs, comme VVR, pour échanger et présenter les dernières avancées technologiques.

La technologie XR (Cross Reality) est en train de révolutionner le monde de l’éducation avec des produits novateurs comme SPODY de la marque VVR. Cette entreprise innovante mène la danse en transformant l’éducation traditionnelle 2D en expériences interactives et en réalité virtuelle.

SPODY à l’avant-garde de l’innovation

SPODY, le produit phare de la VVR, s’impose au cœur de l’innovation en matière de contenu éducatif XR. Il a été spécialement conçu pour les niveaux d’enseignement primaire et élémentaire. Ce système utilise une technologie avancée de détection des mouvements pour suivre avec précision les mouvements des utilisateurs. Il propose ensuite un contenu interactif qui améliore tant l’éducation que les activités physiques.

Doté de capteurs LiDAR et d’algorithmes propriétaires, SPODY parvient à saisir avec exactitude les coordonnées de l’emplacement de l’utilisateur pour les afficher à l’écran. Il intègre également l’IA pour offrir des programmes d’apprentissage et d’exercice personnalisés. En outre, SPODY a reçu la certification EAF d’une prestigieuse institution éducative internationale du Royaume-Uni, ce qui atteste de son excellence technologique et de sa valeur éducative.

Une stratégie centrée sur l’utilisateur

Contrairement à de nombreux concurrents qui privilégient l’aspect divertissement et entraînent une perte rapide d’intérêt de la part des enfants, SPODY de VVR se distingue par l’intégration efficace du jeu et de l’apprentissage. Cette balance l’a aidé à être adopté par diverses institutions éducatives. SPODY collecte activement les commentaires des utilisateurs en Corée du Sud, aux États-Unis, en Finlande, en Estonie et en Mongolie. Cela lui permet de personnaliser ses produits en fonction des besoins spécifiques des marchés locaux, renforçant ainsi sa compétitivité.

Un bon exemple de l’approche stratégique de SPODY a été vu en Finlande, où il a mené un projet Test-Bed avec le département d’éducation d’Helsinki. SPODY a également obtenu la certification EAF (Education Alliance Finland). Cette réalisation a non seulement consolidé sa position sur le marché éducatif finlandais. Elle l’a également bien positionné pour une expansion dans le secteur éducatif de l’Europe centrale.

Révolution de l’apprentissage : SPODY pionnier de la technologie XR éducative

L’équipe technique derrière SPODY continue de travailler sans relâche pour perfectionner ce produit innovant. Elle garantit ainsi qu’il reste à la pointe de la technologie d’apprentissage XR. Rien n’arrête SPODY dans sa course pour transformer la manière dont nos enfants apprennent. C’est pourquoi il est en tête de file dans le secteur de la technologie XR éducative.

Que pensez-vous de cette nouvelle manière d’apprendre ? Pensez-vous que l’éducation en réalité augmentée est l’avenir de l’apprentissage ? Partagez votre opinion, nous sommes impatients de la découvrir !