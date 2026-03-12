Horion séduit l’ISE 2026 grâce à ses solutions innovantes

Le salon Integrated Systems Europe 2026 a marqué une nouvelle page pour Horion. En effet, cette entreprise, spécialisée dans les écrans interactifs intelligents, a choisi Barcelone pour présenter ses dernières innovations. Son objectif ? Révolutionner la collaboration intelligente et, surtout, renforcer sa présence partout dans le monde.

Horion dévoile ses solutions intelligentes à l’ISE 2026

Lors de l’ISE 2026, Horion a captivé les visiteurs avec son stand. La société y a dévoilé une gamme complète d’outils de collaboration intelligente. Chaque solution était pensée pour améliorer l’interaction, simplifier la gestion des réunions et faciliter la communication entre équipes. Selon Horion, ces nouveautés sont parfaites pour les entreprises, l’éducation et les espaces de travail hybride.

Des technologies interactives pour la collaboration moderne

Les produits Horion privilégient une utilisation intuitive et des performances fiables. Les écrans interactifs embarquent des technologies avancées. Ainsi, chacun peut écrire, partager, ou échanger en temps réel, que ce soit en présentiel ou à distance. Les nouvelles fonctionnalités répondent aux besoins de communication efficace et de travail collaboratif moderne.

Expansion internationale et nouveaux partenariats pour Horion

Cette première participation à un salon international symbolise l’ambition de Horion. L’entreprise a profité de l’ISE pour rencontrer des partenaires mondiaux et des experts de l’industrie. Cette démarche confirme son souhait de s’implanter durablement sur le marché international. De nouveaux partenariats avec des intégrateurs de systèmes et fournisseurs de solutions sont déjà en cours.

Pour conclure, l’entrée de Horion à l’ISE 2026 annonce un futur prometteur. Son innovation dans les solutions de collaboration intelligente attire l’attention des professionnels du monde entier. Grâce à sa technologie, Horion transforme la manière dont les équipes communiquent et travaillent ensemble. Suivez l’évolution de cette marque qui entend bien devenir un acteur mondial incontournable du secteur.

