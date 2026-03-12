Profitez du ménage de printemps : Aspirateurs -des promos inédites pour une maison éclatante !

Le grand ménage de printemps prend une tournure technologique ! Chaque année, cette période apporte son lot de nouveautés pour bichonner son intérieur. Cette fois, c’est Dreame Technology – un poids lourd mondial des appareils électroménagers intelligents – qui met les petits plats dans les grands. À l’occasion de ses Spring Sales, la marque propose dès le 3 mars des réductions jusqu’à 400 € sur ses produits phares. De quoi transformer votre routine de nettoyage !

Des aspirateurs robots nouvelle génération à prix cassés

Dreame frappe fort avec son dernier-né, le Matrix10 Ultra. Ce robot de pointe intègre la station Multi-Mop Switching Dock et un réservoir à trois solutions. Résultat : il adapte automatiquement ses serpillières et produits d’entretien selon la pièce. On profite aussi d’un système HyperStream™ DuoBrush contre les enchevêtrements, d’une aspiration puissante jusqu’à 30 000 Pa, d’un nettoyage auto ThermoHub™ à 100°C et d’un châssis capable de franchir des obstacles jusqu’à 8 cm. Les foyers avec animaux adorent le mode Pet Care. Habituellement à 1299 €, il tombe à 1050 € jusqu’au 16 mars.

L’autre star : le L40s Pro Ultra. Avec ses 19 000 Pa d’aspiration et sa brosse HyperStream™, il nettoie en profondeur. Son système EasyLeap™ franchit aisément les obstacles, et son intelligence artificielle promet un résultat impeccable sans lever le petit doigt. Il passe de 749 € à 599 € jusqu’au 23 mars.

Aspirateurs laveurs et balais sans fil : performances et confort à l’honneur

Côté aspirateurs-laveurs, Dreame dévoile le H15 Pro équipé du bras robotisé DescendReach GapFreeTM. Cette technologie assure un nettoyage précis jusque dans les moindres recoins. Sa puissance de 21 000 Pa, son système anti-enchevêtrements, ainsi que le lavage et séchage ultra-rapide de la brosse facilitent l’entretien quotidien. Le H15 Pro passe de 449 € à 349 €, tandis que le H15 Pro Heat s’affiche à 469 € au lieu de 599 € jusqu’au 16 mars.

Le balai sans fil Dreame Z30 complète la gamme. Avec une aspiration ultra-puissante (310 AW / 28 kPa), la technologie CelesTect™ qui traque la poussière invisible, et une autonomie allant jusqu’à 90 minutes, il redonne de l’éclat même aux coins les plus inaccessibles. Son tarif : 469 € au lieu de 599 € durant la promo.

En résumé, Dreame bouscule le ménage traditionnel grâce à des innovations pensées pour votre confort. Ces promotions de printemps marquent le bon moment pour passer au nettoyage intelligent sans vous ruiner. Alors, prêt à booster votre maison ? Dites-nous dans les commentaires quels produits vous font de l’œil… et partagez ce bon plan autour de vous !