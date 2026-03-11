Tejas Networks dévoile une solution puissante pour connecter les centres de données

Le secteur des télécommunications évolue sans cesse pour répondre aux besoins du numérique. Lors du Mobile World Congress 2026, une avancée majeure a été annoncée. Tejas Networks a dévoilé sa nouvelle solution qui promet de révolutionner l’interconnexion des centres de données à grande échelle.

Le lancement du TJ1600-D3 au Mobile World Congress 2026

À Barcelone, le ministre indien des Communications a présenté le TJ1600-D3 de Tejas Networks. Cet événement a marqué un tournant. Cette innovation répond à la croissance rapide des besoins d’échange de données dans le monde. Selon le ministre, ce lancement démontre la capacité d’innovation de l’Inde et sa place parmi les leaders mondiaux de la technologie.

Une technologie pensée pour l’ère de l’intelligence artificielle

Le TJ1600-D3 s’adresse aux opérateurs et entreprises en quête de solutions robustes. Il assure une capacité extrême et une efficacité énergétique optimale. Grâce à ses processeurs de signaux numériques (DSP) de dernière génération, il gère des trafics allant de 400G à 1,2T par longueur d’onde. De plus, sa capacité d’étagère peut atteindre 51,2 Tbps, un niveau rare sur le marché.

Une connectivité hyper évolutive pour les centres de données

Les besoins des centres de données évoluent vite avec l’intelligence artificielle et le cloud. Le TJ1600-D3 propose une solution compacte et évolutive. Il intègre la redondance des modules, garantissant des services stables et fiables. Son format 3-RU et sa compatibilité avec toutes les alimentations en font un allié précieux pour les acteurs du numérique.

En conclusion, Tejas Networks confirme son rôle moteur dans la transformation des télécommunications. Avec le TJ1600-D3, la société offre une réponse concrète aux défis de la data à haut débit. Les professionnels peuvent désormais compter sur une interconnexion performante, sûre et adaptée aux enjeux de demain.

