ZTE marque un tournant positif vers un avenir intelligent au MWC 2026

Le MWC Barcelona 2026 est l’occasion pour ZTE de montrer sa force en innovation. En effet, cette année, la marque affirme sa place de leader mondial en présentant des solutions IA full-stack. Ainsi, au cœur de sa stratégie : repousser les limites de la technologie pour construire un avenir intelligent et accessible à tous.

l’IA full-stack de ZTE révolutionne les télécoms et le cloud

ZTE intègre l’intelligence artificielle dans toutes les couches de ses produits, des réseaux mobiles aux infrastructures cloud. Ainsi, la technologie AI Agentic Connectivity optimise la gestion des réseaux, rendant la connectivité plus rapide, plus intelligente et plus efficace. Par ailleurs, dans le cloud, avec AI Cloud, ZTE apporte flexibilité et efficacité énergétique. Sa solution Elastic AIDC permet notamment un déploiement rapide et une économie d’énergie remarquable. Enfin, en exploitant l’IA, ZTE facilite la transformation numérique, tout en réduisant les coûts et l’impact environnemental.

quatre domaines clés au cœur de la stratégie de ZTE

La vision « All in AI, AI for All » de ZTE englobe quatre axes majeurs :

AI Agentic Connectivity : réseaux autonomes et monétisation de la connectivité.

: réseaux autonomes et monétisation de la connectivité. AI Cloud : data centers et infrastructures intelligentes, optimisées pour l’IA.

: data centers et infrastructures intelligentes, optimisées pour l’IA. AI Home : terminaux domestiques intelligents, pour une maison connectée et fluide.

: terminaux domestiques intelligents, pour une maison connectée et fluide. Smart Personal Devices : smartphones et PC de nouvelle génération, intégrant l’IA en profondeur.

Chaque domaine vise l’excellence en innovation, améliorant au quotidien la vie des utilisateurs dans le monde entier.

huit innovations majeures dévoilées au MWC Barcelona 2026

Lors de l’événement, ZTE dévoile huit avancées technologiques majeures, dont :

AIR MAX : architecture pour réseaux mobiles nouvelle génération. GigaMIMO : prototype 6G révolutionnaire, dix fois plus puissant que la 5G. 200G PON : première solution de réseau optique à 200 Gb/s. SuperPOD : architecture de calcul évolutive pour des infrastructures IA robustes. Studio d’agents IA Co-Sight : création d’agents intelligents fiables et sécurisés. Wi-Fi 8 : connectivité ultra rapide pour la maison et les entreprises. AI Mid-Screen : intégration intelligente du divertissement et de la sécurité sur écran. Pionnier des téléphones natifs de l’IA avec le nubia M153 et l’assistant IA Doubao.

Chaque innovation ZTE conforte son avance dans les technologies de demain.

En conclusion, ZTE montre au MWC Barcelona 2026 qu’elle est une force motrice dans l’intégration de l’IA et des TIC. Grâce à ces huit percées et une stratégie axée sur l’innovation, la marque prépare le terrain pour un avenir numérique, intelligent, ouvert et inclusif. Le futur s’annonce passionnant pour les utilisateurs, les entreprises et toute l’industrie.

