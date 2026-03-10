Actualités

Oscal impressionne au MWC 2026 avec ses innovations puissantes

il y a 5 minutes
2 minutes de lecture
Oscal dévoile ses appareils robustes et son projecteur innovant au MWC 2026.

Le Mobile World Congress 2026 de Barcelone s’annonce déjà comme un événement incontournable pour les amateurs de technologie. Cette année, OSCAL promet d’y dévoiler ses innovations majeures, offrant un aperçu de l’avenir des communications, du divertissement et du travail connecté. Découvrez ce que vous réserve la marque pour cette édition très attendue.

Les innovations OSCAL au MWC 2026 : place à la performance

Du 2 au 5 mars 2026, OSCAL présentera ses dernières technologies lors du MWC, le plus grand salon dédié à la connectivité. L’accent est mis sur l’intelligence artificielle et la communication de nouvelle génération. Le stand 5K22 à Barcelone sera le lieu idéal pour découvrir comment la marque repousse les limites en matière de mobilité robuste, de solutions audiovisuelles et d’énergie portable.

La série PILOT 8 : robustesse et intelligence au service des pros

OSCAL lance la série PILOT 8, véritable référence pour les professionnels et aventuriers. Cette gamme comprend les modèles PILOT 8, PILOT 8 Pro et PILOT 8 Satellite. Ils intègrent :

  • Un processeur Qualcomm
  • Jusqu’à 64 Go de RAM et 512 Go de stockage
  • Des caméras ultra-nettes de 108 Mpx
  • Une vision nocturne de 20 Mpx
  • Une batterie de 10 000 mAh avec charge rapide 55 W

Les modèles sont certifiés IP68/IP69K et MIL-STD-810H, résistant aux conditions extrêmes. Certains bénéficient aussi de la communication par satellite ou de l’imagerie thermique. La gamme s’enrichit avec les MARINE 8, PILOT 5 et PILOT 6, idéals pour l’extérieur ou l’industrie.

Projecteur PV1000 Max et nouveautés pour l’audiovisuel

Côté divertissement, OSCAL présente le projecteur PV1000 Max. Ce modèle propose :

  • Un son signé Dolby
  • Le décodage 4K
  • Des fonctions automatiques intelligentes TOF
  • Le système VIDAA

Regarder ses films chez soi devient une expérience immersive. Ce projecteur apporte une diffusion en continu fluide et répond aussi aux besoins professionnels. D’autres nouveautés, comme le FLAT 3C, le KIDO 2, le Pad 200 et le Bolt 2, complètent l’offre. Ces produits misent sur la mémoire vive, la rapidité d’écran et l’efficacité du système pour le travail, l’éducation et le jeu.

Avec ses annonces au MWC 2026, OSCAL confirme sa place parmi les leaders de l’innovation technologique. Sa nouvelle génération d’appareils robustes, performants et intelligents promet une meilleure expérience, que vous soyez professionnel ou passionné de loisirs numériques. Rendez-vous à Barcelone pour vivre cette révolution de la mobilité et du divertissement.

Dernière mise à jour: 10 mars 2026
2 minutes de lecture
