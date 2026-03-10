TEST – NZXT C850 SFX Gold : enfin un format SFX sans les compromis ?

La NZXT C850 SFX Gold ne fait pas partie de ces composants qu’on remarque en premier dans un PC. Pourtant, dans une configuration compacte, elle devient rapidement centrale. Son intérêt saute vite aux yeux : elle offre 850 W dans un vrai format SFX, avec une base technique moderne et un encombrement réduit. Sur le papier, elle coche donc beaucoup de cases pour ceux qui veulent monter une machine puissante sans sacrifier trop d’espace.

Je l’ai testée dans un NZXT H3 Flow. Ce n’est pas le plus petit boîtier du marché, mais il reste compact et permet déjà de voir l’intérêt d’une alimentation de ce format. Ce qui m’a surtout marqué au montage, c’est le contraste entre la taille du bloc et la puissance annoncée. On est face à une vraie petite alimentation SFX, et ça se ressent immédiatement quand on commence à organiser l’intérieur du boîtier. J’ai tout de même dû utiliser un bracket pour l’adapter au montage, ce qui m’a un peu surpris sur le moment. Je l’ai déballée, installée et testée, et voici ce que j’en ai pensé.

NZXT C850 SFX Gold : Notre avis en bref

La NZXT C850 SFX Gold vise ceux qui veulent beaucoup de puissance dans un format réellement compact. Son gabarit SFX, ses câbles bien pensés, sa compatibilité ATX 3.1 et son connecteur 12V-2×6 en font une alimentation très actuelle pour un build compact ambitieux. Son tarif de 159,99 euros reste cohérent au vu de ses caractéristiques, même si la concurrence existe. Elle ne vise pas le très haut de gamme, mais elle se place bien dans le haut du milieu de gamme SFX.

Une vraie alimentation SFX, et pas juste une alimentation « compacte »

Le premier argument de cette NZXT C850 SFX Gold, c’est évidemment son format. Avec ses dimensions réduites, on reste sur une vraie alimentation SFX, pensée pour les configurations où la place manque. C’est clairement une contrainte pour le fabricant. Ce n’est pas un simple bloc ATX raccourci ou une référence « compacte » au sens un peu flou du terme. Ici, le format fait vraiment partie de l’intérêt du produit.

Dans les faits, cela change beaucoup de choses au montage. On récupère de l’espace, on respire un peu plus dans le boîtier et on facilite le passage des câbles. Pour ceux qui veulent une machine puissante, discrète et plus facile à transporter, c’est un avantage très concret. Avec 850 W dans un si petit gabarit, elle vise clairement les utilisateurs qui veulent du lourd dans un boîtier réduit et portable.

Des câbles bien pensés, ça compte

J’ai aussi apprécié le travail fait sur les câbles. Ils sont à la bonne longueur, assez souples et agréables à manipuler. Dans un boîtier compact, ce n’est pas un détail. Des câbles trop rigides ou mal calibrés peuvent transformer un montage simple en exercice pénible, surtout si on n’est pas habitué.

Ici, le ressenti est bon. On sent que NZXT a pensé à l’intégration dans des configurations serrées. Certains câbles se placent facilement, d’autres profitent d’une forme qui aide un peu le passage dans les zones étroites. Ce n’est pas spectaculaire sur une fiche technique, mais en pratique, c’est vraiment le point que j’ai le plus apprécié pendant le montage.

850 W, ATX 3.1 et 12V-2×6 : une base très solide pour un build moderne

La NZXT C850 SFX Gold embarque 850 W, une compatibilité ATX 3.1 et un connecteur 12V-2×6 de 600 W. En clair, elle est prête pour des configurations récentes et musclées, y compris avec des cartes graphiques modernes qui demandent une alimentation propre et directement compatible. C’est typiquement le genre de bloc qu’on peut acheter aujourd’hui sans se dire qu’il sera dépassé à moyen terme.

Le reste de la connectique reste classique, et ce n’est pas un reproche. On retrouve l’essentiel pour une machine haut de gamme compacte :

un câble 24-pin ATX pour alimenter la carte mère

un câble 4+4-pin CPU pour le processeur

un câble 6+2-pin PCIe pour les cartes graphiques qui le requièrent

un câble 16-pin 12V-2×6 pour les cartes graphiques récentes et futures

un câble 16-pin vers double 8-pin PCIe pour élargir la rétrocompatibilité GPU

deux câbles SATA de 300 mm avec trois connecteurs chacun

un câble Molex de 300 mm avec trois connecteurs

Elle ne cherche pas à en faire trop, mais elle couvre correctement les besoins réels. Sur ce point, elle me paraît bien équilibrée et assez future-proof pour sa catégorie.

Rendement et bruit : sérieux, avec une limite logique en charge

NZXT annonce ici une certification 80 Plus Gold, ce qui constitue déjà une bonne base. Mais ce qui rend ce bloc intéressant, c’est qu’il est aussi certifié Cybenetics Platinum pour l’efficacité et A- pour le bruit. Cela veut dire qu’en pratique, son comportement va plus loin que ce que son étiquette commerciale laisse penser. C’est un bon signal sur la qualité globale du bloc.

Pendant mon test, j’ai tout de même noté un changement de comportement sonore autour au-delà de charge. À partir de ce moment, elle devient audible. Rien de dramatique, mais on sent que le ventilateur de 92 mm commence à travailler davantage. Cela reste cohérent avec le format SFX. On ne peut pas demander à un si petit bloc de rester totalement discret dans toutes les conditions. Dans l’ensemble, c’est parfaitement acceptable.

NZXT C850 SFX Gold : une alimentation rassurante, même si elle aurait pu aller un peu plus loin

La NZXT C850 SFX Gold embarque les protections classiques attendues sur une alimentation moderne, ainsi qu’une garantie de 10 ans. C’est rassurant, surtout sur un composant que l’on achète souvent pour plusieurs configurations ou pour une longue durée. Sur ce point, NZXT fait les choses sérieusement.

En revanche, j’aurais aimé une chose en plus. En effet, j’aurais bien apprécié voir une version blanche avec des câbles blancs. Sur un marché où les builds clairs / blancs séduisent de plus en plus, l’absence de cette variante se remarque.

Où se place la NZXT C850 SFX Gold face aux autres ?

À 159,99 euros en France, la NZXT C850 SFX Gold se place dans le haut du milieu de gamme SFX. Elle n’est pas donnée, mais elle ne tombe pas non plus dans l’excès. Son tarif devient compréhensible quand on regarde le format SFX, la puissance 850 W, la compatibilité ATX 3.1, le 12V-2×6 et la garantie de 10 ans.

Face à elle, la Corsair SF850 reste une concurrente très sérieuse. Les deux blocs jouent globalement dans la même cour. La Corsair pousse plus loin la certification 80 Plus, tandis que la NZXT répond avec une garantie plus longue. Difficile de trancher de manière absolue. En valeur brute, la Corsair a sans doute un léger avantage. En revanche, la NZXT reste tout à fait cohérente si l’on accorde de l’importance à la durée de garantie et à l’équilibre général du produit. Elle est trouvable sur Amazon.

Rapport qualité/prix : cohérente, sans dominer totalement le segment

La NZXT C850 SFX Gold ne cherche pas à casser les prix. En revanche, elle propose une formule moderne, compacte et bien pensée. On a 850 W, un vrai format SFX, des normes récentes, de bonne certification, des câbles agréables à utiliser et une garantie solide. Pour une configuration compacte ambitieuse, l’ensemble tient franchement la route.

Son rapport qualité/prix est donc bon, mais pas intouchable. La concurrence reste présente. Elle fait partie des références qui se défendent facilement quand on veut du compact, du propre et du durable.

Conclusion : un petit bloc sérieux, pensé pour les gros besoins

J’ai bien aimé tester cette alimentation. Elle fait exactement ce qu’on attend d’elle : proposer beaucoup de puissance dans un format vraiment compact, sans donner l’impression d’être un produit bridé ou trop spécialisé. Son gabarit SFX, ses câbles bien pensés, sa compatibilité avec les standards récents et sa garantie de 10 ans en font une candidate crédible pour un build compact haut de gamme.

Elle ne décroche pas la note maximale, surtout à cause de son prix et du manque d’alternative blanche. Mais dans l’ensemble, elle reste cohérente et sérieuse. Si tu veux une alimentation SFX moderne, bien équipée et prête pour une configuration puissante, la NZXT C850 SFX Gold mérite clairement qu’on la regarde de près.

