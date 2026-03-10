Tesla déploie la plus grande batterie de France

Un immense site de stockage énergétique vient de voir le jour dans la Marne. Tesla, en partenariat avec TagEnergy, a installé 140 Megapacks pour créer une centrale de 240 MW et 480 MWh. Cette infrastructure devient un pilier stratégique pour la flexibilité du réseau électrique français, en pleine mutation vers les énergies renouvelables.

Une puissance inédite pour stabiliser le réseau

La batterie de Cernay-lès-Reims n’est pas une simple installation. Avec ses 240 MW de puissance, elle peut répondre instantanément aux variations de consommation. Sa capacité de 480 MWh permet de stocker l’équivalent de plusieurs heures de production d’une centrale. Cette réactivité est essentielle pour compenser les fluctuations des énergies renouvelables comme le solaire ou l’éolien. Le réseau gagne ainsi en stabilité et en sécurité d’approvisionnement.

Un projet de plus de 100 millions d’euros

Le financement de cette centrale repose sur un consortium bancaire européen. L’investissement dépasse effectivement les 100 millions d’euros, preuve de l’importance stratégique du projet. TagEnergy, exploitant du site, mise sur la rentabilité grâce au logiciel Autobidder de Tesla. Par ailleurs, le système optimise en temps réel la vente et l’achat d’électricité sur les marchés, garantissant une utilisation efficace de la batterie. L’objectif est de rendre le stockage d’énergie non seulement utile, mais aussi économiquement viable.

Une reconversion énergétique exemplaire

Le site choisi pour accueillir cette batterie était autrefois une centrale thermique. Sa transformation en hub de stockage illustre la transition énergétique en cours. La France cherche à réduire sa dépendance aux énergies fossiles et à renforcer ses infrastructures vertes. Ce projet incarne cette volonté : recycler un lieu industriel pour en faire un acteur clé de la flexibilité énergétique. Les habitants de la région bénéficient d’une meilleure sécurité d’approvisionnement, tandis que le pays avance vers ses objectifs climatiques.

Quel sera l’impact de ce site de Tesla sur les Français ?

Au-delà de la prouesse technique, cette batterie aura un impact concret. Elle permettra de lisser les prix de l’électricité en réduisant les pics de consommation. Les ménages pourraient voir leur facture stabilisée grâce à une gestion plus intelligente du réseau. À l’échelle nationale, ce projet marque une étape décisive dans l’intégration des énergies renouvelables.