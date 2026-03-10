Actualités

YouTube veut devenir une messagerie avec ses DM intégrés

il y a 12 minutesDernière mise à jour: 9 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
YouTube ne se contente plus d’être une plateforme de vidéos. En effet, Google déploie progressivement une fonctionnalité de messages privés (DM) dans l’application mobile. L’objectif est de rapprocher les utilisateurs et renforcer l’aspect communautaire de YouTube. Cette nouveauté pourrait changer la manière dont nous interagissons avec les créateurs et nos proches.

Une fonctionnalité déjà en phase de test

Depuis plusieurs mois, Google expérimente les DM sur YouTube. La fonctionnalité est désormais en cours de déploiement en France. Les utilisateurs peuvent faire des partages directement depuis l’application, sans passer par WhatsApp, Messenger ou Telegram. Cette intégration marque un retour en arrière, car YouTube avait déjà tenté une approche similaire en 2017 avant de l’abandonner. Aujourd’hui, la firme semble vouloir donner une seconde vie à cette idée, mais avec une interface plus moderne et adaptée aux usages actuels.

Avec ces DM, YouTube devient plus qu’une plateforme de streaming. Les utilisateurs peuvent effectivement discuter en privé, partager des vidéos et réagir instantanément. Cette évolution rapproche YouTube des réseaux sociaux classiques, où la vidéo n’est plus seulement un contenu à consommer mais un prétexte à l’échange. Google cherche ainsi à retenir ses utilisateurs plus longtemps dans l’application, en particulier leur besoin de basculer vers d’autres services de messagerie.

YouTube espère séduire les utilisateurs avec l’intégration des DM

L’arrivée des DM sur YouTube s’inscrit dans une logique de concurrence. Les géants comme Instagram ou TikTok proposent déjà des espaces de discussion intégrés. En ajoutant cette fonctionnalité, YouTube espère renforcer son attractivité et fidéliser ses communautés. La plateforme veut devenir un lieu où l’on regarde, commente et discute, sans quitter l’application. Cette stratégie pourrait séduire les créateurs, qui disposent ainsi d’un canal direct pour échanger avec leurs abonnés.

Par ailleurs, cette nouveauté apporte plus de simplicité aux utilisateurs. Ils n’ont effectivement plus besoin de copier un lien et de l’envoyer sur une autre application. Tout peut désormais se faire dans YouTube. Mais cette intégration soulève aussi des questions. En effet, la multiplication des messageries peut fragmenter les échanges et créer une surcharge. Reste à voir si les DM de YouTube trouveront leur place face aux géants déjà bien installés.

