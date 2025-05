TEST – NZXT H3 Flow : le boîtier Micro ATX compact, blanc et performant signé NZXT

Le NZXT H3 Flow marque enfin l’entrée attendue de la marque sur le segment des boîtiers Micro ATX orientés airflow. Pensé pour combiner performance thermique et format compact, ce boîtier blanc au design sobre s’adresse à ceux qui veulent un setup élégant, bien ventilé et capable d’accueillir des composants musclés. Nous l’avons testé, voici notre avis sur le NZXT H3 Flow.

NZXT H3 Flow : Notre avis en bref

Le NZXT H3 Flow est une belle réussite pour ceux qui cherchent un boîtier Micro ATX à la fois compact et bien ventilé. Il combine une façade mesh efficace, une vitre trempée élégante, et une bonne compatibilité matérielle, y compris avec les cartes graphiques les plus imposantes.

La connectique moderne, la conception soignée et les petits plus comme les panneaux sans outils ou les nombreux accessoires inclus renforcent cette impression de qualité. Quelques détails pratiques pourraient être améliorés, mais dans l’ensemble, c’est un excellent choix dans sa gamme de prix.

Caractéristiques techniques du NZXT H3 Flow

Caractéristique Détail Format Micro ATX, Mini ITX Dimensions (L x H x P) 225 x 400 x 389 mm Poids 4,8 kg Matériaux Acier SGCC, verre trempé Couleur testée Blanc Baies de stockage 2x 2.5″ + 1x 3.5″ Ventilation incluse 1 x F120Q à l’arrière Support ventilateurs Avant, haut, bas, arrière (jusqu’à 7 au total) Radiateurs compatibles Avant : 280 mm / Haut : 240 mm / Arrière : 120 mm Longueur max GPU Jusqu’à 377 mm (sans ventilos en façade) Hauteur max ventirad 170 mm Longueur max PSU 185 mm Connectique façade 1 x USB-A 3.2, 1 x USB-C Gen2x2

NZXT H3 Flow : un design sobre mais travaillé

À première vue, le NZXT H3 Flow séduit par sa simplicité. La façade en mesh ultra-fin apporte un vrai plus esthétique tout en favorisant un excellent flux d’air. La structure générale en acier est rigide, bien finie, et donne une vraie impression de qualité.

Le panneau latéral en verre trempé vient sublimer les composants internes. On note cependant une maladresse : l’autocollant de conformité est placé entre le verre et le film plastique de protection, ce qui laisse des résidus de colle difficiles à retirer.

Enfin, NZXT fournit un bon assortiment de vis et accessoires. Ce n’est pas toujours le cas, et c’est appréciable si vous montez souvent des PC.

Une excellente compatibilité dans un format réduit

Ce boîtier Micro ATX accepte des composants de taille respectable. Nous avons pu installer une RTX 2070 Super Strix OC (30 cm de long et très large) sans problème. Même avec des ventilateurs en façade, il reste de la marge dans le NZXT H3 Flow.

L’espace pour les alimentations est aussi généreux (jusqu’à 185 mm), ce qui permet de ne pas se limiter à des blocs compacts. En revanche, on aurait apprécié des vis à main pour fixer l’alimentation plus facilement.

Un montage propre et bien pensé

Le H3 Flow est agréable à monter. Les panneaux latéraux, supérieurs et frontaux s’enlèvent sans outils, ce qui facilite grandement l’installation ou le nettoyage. À l’intérieur, les passages de câbles sont bien placés, et les attaches prévues pour le câble management rendent l’ensemble très propre.

Autre bonne surprise : le boîtier est compatible avec les cartes mères “back-connect”, pour un montage sans câble apparent. Un vrai atout pour les setups épurés.

Refroidissement maîtrisé, le NZXT H3 Flow est prêt pour le watercooling

Avec sa façade mesh, son ventilateur arrière préinstallé et son shroud d’alimentation ventilé, le NZXT H3 Flow offre une base très correcte pour refroidir efficacement une configuration puissante.

Il est possible d’ajouter jusqu’à 7 ventilateurs, et le support des radiateurs de 280 mm à l’avant ou de 240 mm en haut en fait un boîtier parfaitement compatible avec un AIO comme le Kraken Plus 240 mm. Le ventilateur F120Q inclus reste silencieux tout en assurant une bonne extraction arrière.

Rapport qualité/prix intéressant du boitier NZXT

À 79,99 €, le NZXT H3 Flow se positionne dans la moyenne haute du segment Micro ATX blanc, compact et sans RGB. Il est un peu plus cher que les autres mais plus qualitatif. Par rapport à un ASUS Prime AP201, il offre un design plus classique mais une meilleure ventilation native.

Produit disponible sur NZXT H3 Flow – Boîtier PC Gaming Micro-ATX – Flux d’air optimisé – 1 Ventilateur 120 mm Inclus – GPU Taille Standard – Rad. 280 mm Avant, 240 mm Dessus – Carte mère Back-Connect – Blanc

Voir l'offre 79,90 €

Ce tarif reste raisonnable au vu de la finition, des matériaux utilisés et de la compatibilité étendue avec les composants modernes.

Conclusion

Le NZXT H3 Flow répond parfaitement aux attentes des monteurs à la recherche d’un boîtier compact, moderne et bien ventilé. Il offre un bon équilibre entre esthétique, performance thermique et facilité d’assemblage. Si vous voulez monter une machine puissante dans un petit format sans sacrifier le style ni la compatibilité, c’est un excellent choix.