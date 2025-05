TEST – NZXT Kraken Plus : un AIO compact, stylé et qui refroidit bien pour 2025

Le NZXT Kraken Plus est le dernier-né de la gamme de watercooling tout-en-un (AIO) de la marque néo-zélandaise. Annoncé pour une sortie le 20 mai 2025, ce modèle vient succéder au Kraken RGB 240 sorti en 2023, avec une promesse simple : offrir plus de performance, sans sacrifier le silence. Affiché à 189,99 €, il vise un marché déjà bien fourni avec de solides arguments pour séduire les monteurs de PC modernes. Nous l’avons testé avec un processeur Ryzen 9 7900 sur la carte mère NZXT N9 X870E, pour voir ce qu’il a réellement dans le ventre.

NZXT Kraken Plus : Notre avis en bref

Le NZXT Kraken Plus est un AIO nouvelle génération taillé pour le silence et la performance. Il propose un refroidissement efficace, y compris en charge prolongée. Il reste très silencieux même en fin de benchmark. Sa compatibilité parfaite avec l’écosystème NZXT, notamment la carte mère N9 X870E, en fait une option cohérente pour les fans de la marque. On apprécie particulièrement son design soigné, la gestion centralisée via NZXT CAM, et son installation accessible, même pour les moins expérimentés.

Fiche Technique du NZXT Kraken Plus

Catégorie Spécifications Écran (LCD) Taille diagonale 1.54 in / 39.1 mm Forme Carré (Square) Type de dalle TFT Résolution 240 x 240 pixels Taux de rafraîchissement 30 Hz Orientation Ajustable via logiciel (NZXT CAM) Luminosité 300 cd/m² Capot de la pompe (CAP) Diamètre 2.87 in / 72.95 mm Hauteur 2.2 in / 55.97 mm POMPE Modèle NZXT Turbine Vitesse du moteur 1 200 – 2 800 ± 300 RPM Radiateur Dimensions 281 x 120 x 27 mm Tuyaux (Tubing) Matériaux Caoutchouc CIIR avec gaine en nylon tressée Longueur 400 mm Ventilateurs (Fans) Modèle F240 RGB Core (EV) Dimensions 240 x 120 x 26 mm Vitesse 500 – 2 400 ± 250 RPM Flux d’air 75.05 CFM par ventilateur Pression statique 3.07 mm H₂O par ventilateur LED intégrées 8 LED RGB par ventilateur Connectique 8 broches combinant PWM + RGB Compatibilité CPU Sockets Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X Sockets AMD AM5 / AM4 Garantie 6 ans

Une installation simplifiée et bien pensée

L’un des points forts de ce Kraken Plus, c’est sa simplicité d’installation. Tous les accessoires nécessaires sont présents, bien rangés dans des sachets clairement identifiés. Que vous soyez sur socket Intel ou AMD, vous trouverez le bon kit sans vous arracher les cheveux.

Le manuel papier est clair, ce qui est devenu étonnamment rare. Mention spéciale à l’adaptateur central qui regroupe l’alimentation SATA, le RGB, la pompe et le lien avec la carte mère. Ce système peut sembler complexe à première vue, mais une fois branché, on évite le fouillis de câbles souvent associé aux AIO RGB.

Des performances solides, même en charge prolongée

Testé sur un Ryzen 9 7900, le NZXT Kraken Plus a fait preuve d’une belle maîtrise thermique. En charge lourde prolongée (Cinebench), le processeur est resté autour de 70 °C, avec des pics qui ne dépassent jamais les 80 °C. Un résultat satisfaisant sur un AIO 240 mm.

Comparé au Kraken RGB 240 mm de 2023, on note une amélioration de 4,4 % en moyenne sur les températures, grâce à une optimisation de la pompe et des ventilateurs. Cela reste modeste sur le papier, mais en usage réel, cela peut faire la différence dans un boîtier compact ou un environnement chaud.

Le silence presque total du NZXT Kraken Plus

Côté acoustique, NZXT fait fort. En idle, la pompe et les ventilateurs restent discrets, presque inaudibles. Avec une carte graphique semi-passive, le Kraken Plus se fond complètement dans le silence. En outre, pour l’usage quotidien ou pour jouer, le résultat est top.

Même en pleine charge, le niveau sonore reste contenu. Les ventilateurs montent en régime de façon progressive, sans à-coup ni sifflement désagréable. C’est un vrai plus pour ceux qui veulent un setup aussi discret que performant.

NZXT Kraken Plus : Écran personnalisable et une intégration parfaite dans l’écosystème NZXT

L’écran LCD intégré à la pompe permet d’afficher une température, une image ou même un GIF animé. C’est toujours sympa sur le plan esthétique, surtout si vous aimez montrer votre configuration.

Cela dit, il y a quelques limites : l’écran peut paraître un peu sombre selon l’angle, et sa taille reste modeste par rapport à la vitre de la pompe. Ce n’est pas un défaut majeur, mais si vous cherchez un affichage vraiment visible, il faudra se tourner vers des modèles avec écran plus large.

Avec la carte mère NZXT N9 X870E, le Kraken Plus s’exprime pleinement. L’intégration via NZXT CAM est rapide et intuitive. En effet, vous gérez le RGB, les ventilateurs et le monitoring sans difficulté. L’ensemble fonctionne de manière fluide et parfaitement coordonnée.

L’expérience utilisateur est renforcée par cette cohérence logicielle. Une fois le profil configuré dans NZXT CAM, on peut oublier qu’on a un AIO. Tout tourne comme sur des roulettes.

Rapport qualité/prix : une montée en gamme assumée

À 189,99€, le Kraken Plus se positionne un cran au-dessus de la moyenne pour un AIO 240 mm.

Mais ici, NZXT mise sur l’expérience globale : installation, silence, personnalisation, logiciel. Si ces éléments comptent pour vous, alors le prix se justifie. Le Kraken Plus s’adressent à ceux qui veulent tout ! À l’inverse, si vous cherchez juste du refroidissement brut pour pas trop cher, ce n’est pas la meilleure affaire du moment.

Conclusion

Le NZXT Kraken Plus coche toutes les cases. Il offre un refroidissement efficace, sans faire de compromis sur l’esthétique ni sur le silence. Grâce à sa compatibilité avec l’écosystème NZXT, son installation rapide et ses performances thermiques maîtrisées, il s’intègre parfaitement dans une configuration moderne.

Certes, son prix dépasse la moyenne. Cependant, il se justifie par une conception bien pensée et une vraie cohérence d’ensemble. Si vous montez un PC en 2025 avec une carte mère NZXT, ou si vous cherchez un AIO simple, beau et performant, le Kraken Plus mérite clairement sa place dans votre setup.