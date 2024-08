Asus ROG s’associe à AMD pour un lancement exclusif à la Gamescom 2024

La Gamescom 2024 se profile comme un événement incontournable pour les passionnés de jeu vidéo. Et, Asus ROG, en collaboration avec AMD, y tiendra une place de choix. Cette année, la marque met l’accent sur la présentation de nouvelles technologies, de produits exclusifs et de partenariats stratégiques. Parmi les moments forts, l’annonce du lancement de Warhammer 40K : Space Marine 2, pour lequel AMD est partenaire. Ce partenariat stratégique vise à offrir aux joueurs une expérience optimisée. Cela se fait grâce aux dernières innovations technologiques signées AMD, telles que HYPR-RX et AFMF.

Nouvelle carte graphique AMD Edition spéciale : une exclusivité ROG Gamescom 2024

Lors de la Gamescom 2024, Asus ROG et AMD dévoileront une carte graphique en édition spéciale. Elle est inspirée de l’univers de Warhammer 40,000 et du héros Demetrian Titus. Les marques dévoileront cette carte graphique lors d’une conférence de presse le 20 août. Cela marquera donc un jalon important pour les deux marques.

Ce modèle unique ne sera pas seulement une prouesse technologique. Elle sera également une pièce de collection pour les fans de Warhammer. De plus, des concours permettront de gagner cette carte graphique, offrant ainsi une chance unique aux participants d’acquérir cet objet de collection. Les détails supplémentaires sur ces concours seront dévoilés prochainement, et les fans sont invités à rester attentifs pour ne rien manquer.

Des avantages exclusifs pour les acheteurs de produits AMD

En plus de cette annonce majeure, Asus ROG et AMD ont préparé plusieurs promotions pour célébrer ce partenariat. Les acheteurs de cartes graphiques AMD pourront obtenir des codes pour quatre jeux au choix, dont deux parmi les plus attendus de cette année, tels que Avatar: Frontiers of Pandora et Starfield.

En parallèle, un configurateur de jeux dédié existe sur la page de l’événement, permettant aux utilisateurs de créer le PC AMD parfait pour une expérience de jeu optimale. Cette initiative vise à simplifier la vie des gamers en leur proposant une sélection d’équipement parfaitement adapté pour tirer le meilleur parti de Warhammer 40K : Space Marine 2. Pour plus d’informations, les utilisateurs peuvent visiter la page dédiée à cet événement, où ils trouveront également des détails sur les bundles de jeux et les offres spéciales.