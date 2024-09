Test – NZXT H5 Flow RGB : Un petit boîtier bien optimisé

NZXT propose une large gamme de boîtier, pour tous les types de configuration. Ici, c’est le tout nouveau H5 Flow RGB que nous vous présentons. Le plus petit boîtier de la gamme « classique » (Le H1 étant disponible pour les configurations Mini ITX). La gamme Flow se renouvelle régulièrement désormais, avec des performances toujours améliorées au fur et à mesure des itérations. Que vaut cette version 2024 ? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui !

Design

Cette version 2024 reprend le design du H7 Flow RGB, testé il y a peu. Avec notamment cet espace situé sous le boîtier, permettant d’améliorer l’airflow à ce niveau-là. Adieu l’utilisation des filtres également. Si cela peut faire peur au début, ces boîtiers ne sont pas plus sujets à la poussière que d’autres boîtiers. Les grilles reprennent le design des autres boîtiers avec toujours un démontage ultra-simple, pour un nettoyage par exemple. Le H5 Flow RGB pourra accueillir des ventilateurs jusqu’à 360 mm en frontal (pré-installé, un F360 RGB single-frame) tandis que sur la partie supérieure et inférieure, ce sont des emplacements de 240 mm qui sont présents. À l’arrière, c’est un ventilateur 120 mm, pour l’extraction, qui est aussi pré-installé. La face cachée du boîtier intègre plusieurs passes câble, afin d’optimiser au mieux votre câble management. Pour vos disques durs, il vous sera possible d’accueillir 2 disques en 2.5″ ainsi qu’un unique 3.5″.

Performances

Ce n’est pas peut-être logique pour certains d’entre vous, mais le boîtier joue un rôle important dans le refroidissement d’un ordinateur. En effet, un bon airflow et un bon espacement de vos composants est nécessaire pour optimiser l’évacuation de l’air chaud. Comme son nom l’indique ce NZXT H5 Flow RGB met un point d’honneur sur cette partie-là. Pour rappel, le boîtier est fourni avec un gros ventilateurs de 360 mm ainsi qu’un petit de 120 mm pour l’extraction. Il vous sera possible de mettre un watercooling sur le dessus du boîtier, avec un radiateur de 240 mm maximum. Pour commencer déjà sur les bons points, l’installation du setup est assez simple. Et malgré un encombrement réduit, il vous sera possible de rentrer une jolie configuration à l’intérieur. Cependant, je vous conseille d’opter avec ce boîtier d’un watercooling de 240 mm maximum.

Côté performances au niveau du flux d’air, ce H5 Flow RGB est excellent. Les températures de mon setup sont quasiment similaires au H7 Flow RGB testé récemment, c’est pour dire ! Encore une fois, la construction du boîtier, avec notamment cet espace pour optimiser l’airflow, aide énormément aux performances.

Bonus : alimentation C1000 Gold et F240 RGB Core

Comme souvent avec NZXT, j’en profite pour vous présenter les nouveautés récentes de la marque. Commençons par ce qui amène la vie à votre ordinateur : l’alimentation. Cette dernière nécessite une attention toute particulière, que ce soit pour sa puissance ou encore sa certification. Ici, nous avons la toute dernière de chez NZXT, la C1000 Gold. Elle dispose donc d’une puissance de 1000 watts avec une certification 80+ Gold. Cette certification annonce un haut rendement énergétique. Cette alimentation est disponible pour environ 180€, sur le site officiel NZXT.

Pour finir, c’est le F240 RGB dont je vais vous parler. Un ventilateur single-frame ultra bien fini, contenant 2 ventilateurs de 120 mm. Un allié parfait d’ailleurs pour le boîtier H5 Flow RGB que nous vous présentons ici. Ils seront manageable via l’application NZXT CAM, disponible gratuitement. Le ventilateur est disponible sur le site officiel de NZXT, pour 45€. À noter qu’ils sont également disponibles en 280 mm et en 360 mm.

Conclusion sur le boitier NZXT H5 Flow RGB

Pour revenir et finir sur ce boîtier H5 Flow RGB, sachez que c’est une excellente alternative si vous disposez de peu de place sur ou sous votre bureau. Malgré sa taille réduite, il sera possible d’accueillir des configurations relativement costaudes. Encore une fois, NZXT a très bien travaillé l’airflow et les performances à ce niveau-là sont excellentes. L’ajout d’un ventilateur F240 RGB Core est bienvenu, surtout si vous ne disposez pas d’un watercooling. Le gros point fort pour finir ce test, c’est le prix de ce boîtier. En effet, ce dernier propose un tarif sous la barre des 100€, sur Amazon encore une fois.

