Naruto Ultimate Ninja Storm arrive sur mobile

On ne peut pas parler de jeu de combat en arène sans parler de Naruto Ultimate Ninja Storm. Précurseur dans le genre, ce jeu de Bandai Namco et Cyberconnect2 a su conquérir les fans de l’œuvre de Masashi Kishimoto depuis ses débuts sur la PS3. Et en parlant de début, Bandai Namco a annoncé le portage du premier opus de Naruto Ultimate Ninja Storm sur mobile. Que peut-on donc attendre de cette version pour smartphones ? Réponse dans cet article.

Naruto Ultimate Ninja Storm sur mobile : un gameplay plus accessible

Naruto Ultimate Ninja Storm fête ses 16 ans cette année. Le premier opus, sorti sur PS3 en 2008, a bénéficié d’un portage sur Nintendo Switch en 2018, pour le plus grand plaisir des fans. Maintenant, Naruto Ultimate Ninja Storm premier du nom s’exporte sur mobile, grâce à Bandai Namco et Cyberconnect2.

Le jeu sera donc disponible sous forme d’application sur Android et iOS. Qui plus est, il embarque de nouvelles mécaniques permettant d’enchaîner facilement les ninjutsu et les techniques spéciales. Dites au revoir aux combos triangle + triangle + rond : un simple toucher sur votre écran suffira pour les déclencher. Idéal pour les nouveaux venus, qui ne veulent pas s’embrouiller la tête en mémorisant les commandes.

La version mobile de Naruto Ultimate Ninja Storm propose également quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations. Il vous permet entre autres de sauvegarder automatiquement votre progression, personnaliser le mode de contrôle de combat (décontracté ou manuel) ou encore d’ajouter une fonction d’assistance pour les commandes de combat. Des tutoriels sont également disponibles afin de vous guider dans vos missions en solo.

En parlant de mission en solo, les joueurs peuvent revivre les histoires d’enfance de Naruto. Pour ce faire, ils peuvent explorer librement le village de Konoha ou encore effectuer des missions et des mini-jeux.

Dans le mode combat, 25 personnages principaux et 10 personnages de soutien seront à votre disposition. Ces derniers sont tous des personnages que Naruto a rencontrés dans son enfance. Seul bémol : le mode en ligne est absent. On verra plus tard si Bandai Namco va implémenter ce mode plus tard, car de nos jours, c’est un incontournable. Surtout dans le versus fighting !

Alors, conquis ? Si vous l’êtes, Naruto Ultimate Ninja Storm vous attend ce 24 septembre sur Android et iOS, pour seulement 9,99 euros.

Ci-dessous la bande-annonce :