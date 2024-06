Test – NZXT H7 Flow RGB : Un boîtier moyen qui envoie du lourd

NZXT continue l’innovation technologique et en termes de design. Le H7 Flow est une tour de taille moyenne offrant de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Ce dernier est une très bonne suite de notre dernier test, le H6 Flow. En comparaison, le H7 Flow RGB offre un confort de montage facilité avec des dimensions plus généreuses. Bien entendu, ce n’est pas tout, mais pour le reste, nous en parlerons plus tard dans ce test.

Unboxing

Comme souvent avec les boîtiers, le packaging est relativement limité. Avec le boîtier, nous retrouvons une notice d’installation, assez succincte. Cette dernière est accompagnée de toute la visserie nécessaire ainsi que des serres câbles. Tout est prévu pour une installation propre et facilité, point d’orgue proposé par NZXT depuis très longtemps maintenant.

Design

Ce H7 Flow RGB propose un design très élégant et extrêmement bien fini. Il reprend le système de double chambre qui offre esthétisme et performance. Ce H7 Flow RGB pourra intégrer jusqu’à 10 ventilateurs (trois devant, trois sur le dessous, trois sur le dessus et un à l’arrière) pour un refroidissement optimal. Tout le boîtier est accessible sans aucun outils, pour une installation et une maintenance extrêmement facilitée. La face du dessus accueille le bouton power/reset, deux ports USB 3.2, un port USB-C 3.2 ainsi qu’un port jack 3.5. Chaque panneau est dépourvu de filtre à poussières, comme sur le H6 Flow, mais NZXT annonce que ce n’est pas nécessaire. À voir dans le temps si cela est vraiment efficace. Cependant, cette absence profite à la performance thermique globale, dans le bon sens.

Côté dimensions et matériaux, ce H7 Flow RGB est fait de métal et de verre trempé avec une hauteur de 544 mm pour 244 mm de largeur et 468 mm de longueur. Tout ça pour un poids de 11.13 kg. Un petit bémol à noter c’est l’absence de ventilateur fourni d’origine à l’arrière. En effet, seuls les 3 ventilateurs frontaux (F360 RGB single-frame pour la version RGB, et 3 x 120 mm pour la version classique) seront présents.

Montage et performances

Le montage se fait assez simplement avec ce boîtier dans lequel la place ne fait pas défaut. Il vous sera possible de monter pas moins de 6 disques durs (quatre disques dur de 2.5″ et deux de 3.5″). Leur emplacement est bien pensé et facilite un câble management joli et efficace. Pour ce dernier d’ailleurs, le boîtier intègre de nombreux canaux, crochets et sangles pour ranger les câbles le plus proprement possible.

Généralement, l’airflow proposé par les boîtiers NZXT est très bonne. Bien entendu, ce H7 Flow RGB ne déroge pas à la règle. Couplé à un AIO Kraken Elite, le processeur ne chauffera que très peu, même en pleine charge. Via le logiciel NZXT CAM vous aurez la possibilité de manager les ventilateurs de votre boîtier, et de gérer la puissance de chaque ventilateur, entre autres choses.

Bonus : Alimentation NZXT C1500 et ventilateurs F360 RGB Core

Avec la sortie du boîtier présenté aujourd’hui, NZXT présente également deux nouveaux produits. Une alimentation C1500 Platinum ainsi qu’un ventilateur single-frame de 360 mm RGB. L’alimentation, en norme 80+ Platinum, offre un niveau de performances et d’efficacité énergétique de très bonne facture. Bien entendu, elle est compatible avec tous les derniers composants (CPU et GPU principalement). Notamment les cartes graphiques avec deux câbles à 16 broches pouvant alimenter des cartes graphiques dépassant les 600 watts. Malgré des performances au top, l’encombrement reste limité avec un format compact de 180 mm. Le silence est aussi de mise avec, par exemple, la présence d’un mode « no fan ». Pour ce qui est du tarif, il est un peu élevé (produit haut de gamme oblige), avec pas moins de 329€ affiché sur la note.

Produit disponible sur NZXT C1500 Platinum ATX 3.1 | Bloc d'alimentation pour Ordinateur de Jeu entièrement modulaire et Silencieux | 1 500 W | 80 Plus Platinum| Deux connecteurs 12 V-2x6 | Mode zéro Ventilateur | Noir

Voir l'offre 329,90 €

Le F360 RGB Core est un ventilateur à cadre unique, compatible RGB. Le design et les finitions sont excellentes. Qui dit cadre unique dit aussi prise unique (une pour l’alimentation, et une pour le RGB), très pratique donc pour un câble management. La cadre dispose de coins en caoutchoucs, permettant de réduire au maximum les bruits lié au fonctionnement. Coté tarif, comptez 69.99€ sur le site officiel NZXT.

Conclusion

NZXT vous propose ici une très bonne sélection de nouveaux éléments pour votre setup de haute qualité. Le boîtier H7 Flow RGB est une excellente option pour votre montage pc. Il dispose d’un très bon airflow, notamment grâce à de nombreux emplacements pour des ventilateurs. Le design et les finitions sont également excellentes. Pour vous procurer cette tour de taille moyenne, comptez environ 165€ sur Amazon. Pour accompagner tout ça, la marque propose de nombreuses alimentations, dont se montre de puissance qu’est la C1500 Platinum. Côté rafraichissement, c’est sur les ventilateurs single-frame que vous pourrez vous tourner, avec par exemple le F360 RGB Core.

Produit disponible sur NZXT H7 Flow RGB noir - CM-H71FB-R1 - Boîtier Gaming compact – Airflow élevé – Panneau latéral en verre trempé – Cable management facile – 3 ventilateurs F140 RGB Core inclus

Voir l'offre 141,41 €