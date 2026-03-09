Valeo transforme votre expérience de conduite !

Valeo fait à nouveau sensation au festival South by Southwest (SXSW) à Austin, au Texas, du 12 au 14 mars. Le géant français y dévoile ses solutions à la croisée de l’ingénierie automobile et des technologies émergentes. Objectif : transformer l’expérience des conducteurs et des passagers et connecter toujours plus l’automobile à l’écosystème tech.

Une expérience à bord repensée

Deux ans après son lancement mondial lors d’une précédente édition de SXSW, le Valeo Racer n’est plus un simple concept. Il équipe désormais de série la nouvelle Renault Filante. Cette technologie fusionne le monde du jeu vidéo avec celui de l’automobile. En pratique, le système utilise les données des capteurs ADAS du véhicule pour intégrer l’environnement routier réel dans une application de jeu mobile. Résultat : l’expérience de jeu devient immersive et en temps réel pour les passagers.

Ce procédé innovant permet aussi de combattre le mal des transports tout en offrant une transition naturelle vers la Réalité Augmentée. Valeo ne s’arrête pas là. Grâce à un partenariat fort avec la société holoride, le Racer propose cette année des modes « défi » et « contre-la-montre » pour renouveler l’intérêt et personnaliser l’univers de chaque constructeur automobile. Une aubaine pour l’image de marque et l’engagement des utilisateurs à bord.

La technologie au service de la sécurité et du confort

Valeo Panovision change les règles du jeu en matière de sécurité. Cette technologie révolutionnaire transforme le pare-brise en un vaste affichage d’informations, s’étendant sur toute la largeur du tableau de bord. Les données de conduite comme les alertes de sécurité s’affichent directement dans le champ de vision du conducteur. Ainsi, les temps de réaction s’améliorent et la conduite gagne en sérénité.

Côté confort et connectivité, les Lunettes e-Chromic signées Valeo anticipent désormais les changements de luminosité. Elles croisent les données GPS et celles des capteurs AURA du véhicule pour ajuster automatiquement le niveau de teinte. La communication se fait par Bluetooth, grâce à une API spécifique, pour une adaptation en temps réel. On aborde là une nouvelle étape dans l’harmonie entre objets connectés et véhicule.

Avec ces innovations, Valeo confirme sa place centrale à la frontière de l’automobile et des technologies de pointe. Le SXSW reste alors le terrain idéal pour présenter au monde comment la conduite se réinvente. Alors, prêts à embarquer dans la voiture du futur ? Partagez vos attentes et vos réactions en commentaires !