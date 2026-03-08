Alerte sur Microsoft 365 : sécurisez enfin votre gouvernance et gagnez en sérénité

CoreView, leader de la résilience des environnements Microsoft 365, vient de publier une étude alarmante sur les défis liés à la gouvernance, à la sécurité et à l’automatisation par l’IA dans Microsoft 365. En effet, à l’heure où plus de 2 millions d’entreprises comptent sur cette plateforme pour gérer leur activité, l’enquête révèle des failles préoccupantes auxquelles les organisations doivent faire face.

Microsoft 365, un géant difficile à maîtriser

Pour beaucoup, Microsoft 365 est devenu un vrai casse-tête. Selon l’étude, 82 % des responsables informatiques jugent sa gestion de plus en plus lourde et complexe. En cause ? La multiplication des fonctionnalités et des configurations, ce qui complique ainsi le pilotage quotidien. Par exemple, au Royaume-Uni, ce taux grimpe même à 85 % ! De plus, les enjeux sont mondiaux : une entreprise sur cinq estime qu’il est devenu presque impossible de gérer et sécuriser la plateforme à grande échelle.

Pire encore, près de la moitié des grandes organisations ont déjà été contraintes d’annuler des changements réalisés par l’IA, faute de garanties suffisantes côté sécurité ou gouvernance. En effet, le phénomène est particulièrement marqué au Royaume-Uni (64 %), suivi ensuite par l’Australie (52 %), l’Allemagne (46 %) et les États-Unis (40 %).

Six menaces principales selon CoreView

L’analyse de CoreView dresse le tableau de six risques majeurs :

Surveillance constante : En moyenne, chaque organisation subit 140 000 tentatives de connexion échouées par semaine , une source d’alerte permanente pour les équipes IT.

En moyenne, chaque organisation subit , une source d’alerte permanente pour les équipes IT. Contrôle incomplet : Près de 45 % des sociétés n’ont pas une vision claire et totale sur leur environnement Microsoft 365.

Près de des sociétés n’ont pas une vision claire et totale sur leur environnement Microsoft 365. Sécurité de base négligée : 90 % peinent à appliquer les règles classiques (authentification multi-facteurs, suivi des connexions, etc.). Pire : seuls 28 % des administrateurs bénéficient du MFA.

90 % peinent à appliquer les règles classiques (authentification multi-facteurs, suivi des connexions, etc.). Pire : seuls 28 % des administrateurs bénéficient du MFA. Problèmes de gouvernance tardifs : 43 % découvrent les failles de gouvernance lors d’audits, souvent trop tard pour éviter la casse.

43 % découvrent les failles de gouvernance lors d’audits, souvent trop tard pour éviter la casse. Méfiance envers l’IA : Un quart des décideurs IT avouent une résistance interne à l’IA par crainte pour la sécurité des données.

Un quart des décideurs IT avouent une résistance interne à l’IA par crainte pour la sécurité des données. Automatisation sous conditions : Si 45 % souhaitent remplacer leurs outils par des solutions boostées à l’IA, beaucoup redoutent des actions incontrôlables ou peu explicables.

L’avis des experts est clair : il est impossible d’espérer une automatisation efficace sans structures solides et règles explicites. En effet, Andrew Sivieri, Chief Product & Technology Officer chez CoreView, insiste : « L’IA, sans garde-fous, ne fait qu’accélérer les risques au lieu de les maîtriser. »

Microsoft 365, réputé pour aider à la productivité, se retrouve néanmoins prisonnier de sa propre croissance. Ainsi, une seule solution s’impose : renforcer la gouvernance et placer la sécurité au cœur des priorités avant d’accélérer l’automatisation par l’IA.

Et vous, votre organisation a-t-elle rencontré des difficultés similaires ? Partagez vos expériences et échangez avec la communauté sur Le Café du Geek !