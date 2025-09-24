Stamus et SentinelOne unissent leurs forces pour une sécurité réseau optimale grâce à l’IA

La sécurité des réseaux devient un enjeu crucial pour toutes les entreprises. Face à la multiplication des menaces et à la complexité des attaques, les solutions traditionnelles ne suffisent plus. Stamus et SentinelOne annoncent un partenariat renforcé pour offrir une protection complète, portée par l’intelligence artificielle. Découvrons comment cette alliance répond aux besoins actuels en cybersécurité.

Une alliance stratégique pour renforcer la sécurité réseau par l’IA

Stamus, expert en détection de menaces réseau, s’allie avec SentinelOne, un leader de la sécurité basée sur l’IA. Cette collaboration associe l’intelligence réseau avancée de Stamus à la plateforme IA de SentinelOne. Ensemble, ils souhaitent combler les lacunes des systèmes classiques. Grâce à cette union, les entreprises bénéficient d’une sécurité proactive et mieux adaptée aux nouvelles attaques. Cet accord s’intègre dans une stratégie globale pour développer la résilience des infrastructures numériques.

Clear NDR : une solution clé pour une détection des menaces avancée

La technologie Clear NDR de Stamus joue un rôle central dans ce partenariat. Elle fournit une détection fine des menaces, basée sur des preuves concrètes. En utilisant des données réseau enrichies, Clear NDR offre aux algorithmes IA de SentinelOne un contexte indispensable. Ainsi, l’analyse des attaques gagne en précision. Les alertes inutiles et les faux positifs diminuent, ce qui libère du temps aux équipes de sécurité. De plus, les incidents sont détectés plus rapidement, limitant les dégâts potentiels.

Bénéfices pour les équipes de sécurité face aux cybermenaces

Grâce à cette intégration, les équipes de sécurité disposent d’une vision unifiée des menaces. Elles peuvent :

Corréler les données entre le réseau, les endpoints et le cloud

Identifier la progression des attaques avec une grande rapidité

Réduire le délai moyen de réaction (MTTR)

Gérer un volume réduit de fausses alertes

Tout cela se traduit par une surveillance continue, plus efficace et moins fatigante pour les experts.

Avec ce nouveau partenariat, Stamus et SentinelOne montrent leur engagement à fournir des solutions de cybersécurité innovantes et connectées. L’intégration de Clear NDR à la plateforme Singularity améliore la détection en temps réel. Les entreprises profitent ainsi d’une défense intelligente, capable de s’adapter aux menaces les plus avancées. Ce pas en avant positionne les deux partenaires comme des acteurs incontournables de la sécurité par l’IA.

Lisez notre dernier article tech : Innovation spectaculaire : maîtrisez la création avec le nouveau Philips 5K pour booster votre productivité