La machine : Inutile, irrésistible.

Tandis que le monde entier se demande comment survivre sans la dernière appli miracle et révolutionnaire, de joyeux inventeurs français décident de lancer un objet électronique qui refuse de servir à quoi que ce soit. Son nom ? Sobre et efficace : la machine.

En précommande depuis le 9 septembre 2025 au prix de 79 euros, cet objet inattendu et qui ne sert vraiment à rien se vendra à 99 euros. (oui, l’inutile a un prix)

Une star du gadget inutile

Inspirée par la fameuse “machine ultime” de Marvin Minsky des années 50 (connue aussi sous divers noms comme « Monster Inside the Black Box » ou « Leave Me Alone Box » ou encore « the thing »), ce petit boîtier multicolore n’a qu’une mission dans la vie : s’éteindre. En effet, vous avez bien lu. Appuyez sur le bouton, un petit bras sort, et clac, tout s’arrête. Rideau. En sommen l’inverse d’un smartphone.

Une dream team de l’absurde

Aussi, derrière cet OVNI techno, on retrouve Olivier Mével (le papa du Nabaztag, le lapin connecté culte), le plasticien sonore Tapetronic, et l’agence de design Elium Studio, collectionneuse de trophées CES. Sans oublier Paul Guyot, ex-CTO de Violet, qui a poussé l’élégance jusqu’à coder le logiciel en Erlang, clin d’œil geek à Marvin Minsky. Bref : des cerveaux brillants mobilisés… pour fabriquer un objet parfaitement inutile.

Un design vintage

Côté look, la machine s’affiche dans des couleurs pop à la Ettore Sottsass et se fabrique en France avec du plastique recyclé. Bonus : tout est open source, donc libre à vous de la reprogrammer… pour qu’elle continue à ne rien faire, mais différemment.

L’inutile, nouvelle forme de luxe

Le plus drôle ? Chaque machine se comporte un peu différemment. En effet, tantôt elle joue un petit son, tantôt elle boude et refuse de coopérer. Comme un chat électronique, en fait. Et surtout, elle ne collecte aucune donnée, ne vibre pas à 3h du matin, ne cherche pas à capter votre attention. En 2025, c’est peut-être la plus grande innovation possible.

En résumé

Disponible en précommande depuis le 9 septembre 2025 au prix de 79 €, la machine arrivera chez vous en février 2026. En somme, elle ne vous fera pas gagner de temps, n’optimisera rien et ne changera pas votre vie… Mais c’est justement pour ça qu’elle risque de devenir l’objet le plus indispensable de l’année. Parce qu’au fond, on a tous besoin d’un peu d’inutile pour respirer.