TEST – EPOMAKER TH108 Pro : un clavier full size qui surprend

J’ai testé l’EPOMAKER TH108 Pro pendant une semaine complète. Je l’ai utilisé pour rédiger un article entier, puis j’ai codé dessus du lundi au vendredi. Pour compléter le test, j’ai lancé quelques jeux le soir. Dès les premières heures, j’ai compris son positionnement.

Au départ, le QWERTY m’a de nouveau freiné. Les raccourcis et caractères spéciaux demandaient un petit temps d’adaptation. Pourtant, en une matinée, mes automatismes sont revenus. À la fin de la semaine, je ne pensais même plus au layout. Voici mon verdict après plusieurs jours d’utilisation réelle.

Epomaker TH108 Pro : Notre avis en bref

L’Epomaker TH108 Pro s’adresse à ceux qui veulent un clavier mécanique complet, silencieux et polyvalent sous les 100 euros. Il excelle en bureautique grâce aux Sea Salt Silent V2, propose une triple connectivité fiable et embarque des fonctionnalités rares à ce tarif. En revanche, son logiciel reste un peu trop basique et son RGB manque d’éclat. Pour travailler longtemps sans déranger, il reste très bien placé.

Une semaine à coder avec les switches Sea Salt Silent V2 de l’EPOMAKER TH108 Pro

J’ai utilisé ce clavier principalement pour du développement, plusieurs heures par jour, sans interruption. Les Sea Salt Silent V2 m’ont surpris au début. La course reste très linéaire, presque trop sage lors des premières frappes. Habitué à des switches verts plus classiques, j’ai d’abord ressenti une forme de résistance.

Puis on s’habitue. Mieux, on commence à apprécier cette régularité. La frappe reste douce du début à la fin du mouvement. Il n’y a pas de point dur ni de bruit sec. Même en accélérant le rythme, le son reste très contenu.

En open space ou n’importe quel lieu public, ça change tout. On garde une sensation mécanique satisfaisante, mais sans déranger les autres. Après plusieurs heures, je n’ai ressenti ni fatigue particulière ni gêne. La constance des switches aide à maintenir un rythme stable et confortable.

En jeu : l’EPOMAKER TH108 Pro n’est pas taillé pour l’e-sport, mais loin d’être à la traîne

Je n’ai pas testé l’Epomaker TH108 Pro sur des FPS compétitifs avec un niveau élevé d’exigence. En revanche, je l’ai utilisé sur des jeux plus calmes, coop fun et jeux de survie.

En 2.4 GHz, je n’ai constaté aucune latence perceptible. Les touches répondent immédiatement et la connexion reste stable. Les Sea Salt Silent V2 ne pénalisent pas la réactivité, même si ce modèle ne vise clairement pas les joueurs e-sport.

Le format 100 % impose un choix assumé. Il prend de la place sur le bureau et oblige parfois à ajuster la position de la souris. Cependant, pour un usage mixte travail et loisir, le pavé numérique reste un vrai plus au quotidien. Et puis, quand on achète ce genre de layout, on connaît déjà le compromis.

Une construction plus sérieuse que prévu

Pour un modèle de cette gamme, l’Epomaker TH108 Pro inspire confiance. Le châssis se montre rigide et se déforme à peine lorsqu’on le manipule (et je l’ai bien manipulé, pour le test). On ressent une amélioration par rapport à d’autres modèles de la marque.

Le design noir que j’ai testé reste sobre et propre, même avec certaines de ses touches qui arrivent colorées. Il ne cherche pas l’effet gamer agressif. Il s’intègre facilement dans un environnement professionnel comme dans un setup personnel. Le layout 100 % confirme son orientation productivité.

Knob et écran : des détails qui deviennent vite addictifs

Le knob dédié au volume, je l’ai utilisé chaque jour. En visio, en jeu ou pendant la musique, régler le son d’un geste sans quitter l’écran des yeux devient rapidement un réflexe. Ce genre de détail améliore réellement l’expérience.

Le petit écran apporte aussi une dimension supplémentaire. On peut afficher l’heure ou certaines informations liées au clavier. Ce n’est pas indispensable, mais à moins de 100 euros, peu de claviers proposent à la fois hot-swap, écran et molette physique.

Connectivité complète et autonomie cohérente

L’Epomaker TH108 Pro propose les trois modes attendus : USB-C filaire, Bluetooth et 2.4 GHz. J’ai alterné entre filaire et sans fil sans rencontrer de coupure. Le passage d’un mode à l’autre reste simple et rapide.

L’autonomie reste correcte sans être spectaculaire. En usage quotidien avec un RGB modéré, j’ai tenu plusieurs jours sans recharge. On ne parle pas d’un monstre d’endurance, mais elle correspond clairement à son segment tarifaire.

RGB qui manque de peps et logiciel trop timide

L’éclairage constitue l’un des points les moins convaincants. J’ai déjà vu des modèles Epomaker plus démonstratifs. Ici, le RGB reste discret et les effets manquent un peu de profondeur.

Le logiciel représente la vraie faiblesse. L’interface paraît datée et peu intuitive. Les possibilités de personnalisation restent limitées. Si vous venez d’un écosystème comme Razer ou SteelSeries, la différence saute immédiatement aux yeux.

Cela dit, si vous configurez une fois votre clavier puis n’y touchez plus, ce défaut devient secondaire. Le cœur de l’expérience reste la frappe, et sur ce point, il assure.

À qui s’adresse vraiment ce full size ?

L’Epomaker TH108 Pro vise d’abord ceux qui travaillent longtemps sur leur clavier. Étudiants, développeurs, télétravailleurs ou salariés en open space apprécieront son silence et sa polyvalence. Je le recommande aussi à ceux qui jouent à des jeux posés.

En revanche, les joueurs compétitifs (League of Legends, Valorant…) ou les amateurs de customisation logicielle devront regarder ailleurs. Ce modèle assume un positionnement pragmatique, centré sur le confort et l’équipement plutôt que sur l’effet spectaculaire.

Rapport qualité/prix : un équipement rare sous les 100 euros

Sous la barre des 100 euros, l’EPOMAKER TH108 Pro propose un ensemble difficile à ignorer. Triple connectivité, hot-swap, switches Sea Salt Silent V2, knob et écran forment un package complet. Certes, le RGB reste discret et le logiciel manque de profondeur, mais pour travailler efficacement dans le calme, il offre un rapport qualité/prix très solide dans sa catégorie.

Conclusion : un clavier pensé pour bosser, et ça se sent

L’EPOMAKER TH108 Pro ne cherche pas à impressionner par un show lumineux ou un logiciel ultra complet. Il mise sur le confort, la douceur et la polyvalence ; plus précisément, sur le ressenti tactile. Après une semaine de code intensif et quelques sessions de jeu, je retiens surtout son silence et sa frappe régulière.

Ce n’est pas un clavier premium. Ce n’est pas non plus un modèle e-sport. En revanche, pour moins de 100 euros, il propose une expérience cohérente, bien équipée et agréable au quotidien. Si votre priorité reste le travail confortable sans déranger votre entourage, il mérite clairement votre attention.

