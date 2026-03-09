Test – Chigee AIO-5 Lite : Et la navigation moto devient simple

Ami motard, nous avons tous connu la galère du smartphone fixé au guidon : la batterie qui fond au soleil, les vibrations qui détruisent l’autofocus de l’appareil photo, ou la peur de le voir s’envoler sur l’autoroute (ce qui m’est déjà arrivé personnellement). C’est ici qu’intervient le Chigee AIO-5 Lite. Plus qu’un simple écran, ce système CarPlay et Android Auto dédié à la moto promet de centraliser navigation, musique et sécurité sans sacrifier votre téléphone. Mais ce ‘couteau suisse’ numérique vaut-il vraiment son investissement ?

Unboxing

Le bundle de base du Chigee AIO-5 Lite se concentre sur l’essentiel pour une sécurité active : l’unité centrale et ses deux caméras. Bien que le système soit évolutif via des modules optionnels (OBD, valves connectées), le kit de départ inclut tout le nécessaire de câblage et un manuel d’utilisation particulièrement bien conçu. Pour ce test, j’ai complété cette configuration avec les valves intelligentes et un support de fixation dédié à la colonne de direction afin d’optimiser l’intégration sur ma machine, une Suzuki SV650S. En effet, le montage d’origine (sur un guidon, par exemple) n’était pas possible personnellement.

Design

Esthétiquement, le Chigee AIO-5 Lite s’éloigne des standards plastiques de certains accessoires GPS. On est face à un boîtier au design sobre et élégant qui respire la robustesse. Son cadre en aluminium aéronautique ne se contente pas de flatter l’œil : il assure une excellente dissipation thermique, évitant la surchauffe que subissent souvent nos smartphones. Sa finesse lui permet de s’intégrer harmonieusement au poste de pilotage sans masquer l’instrumentation d’origine, apportant une touche de modernité immédiate à la machine, qu’il s’agisse d’un trail baroudeur ou d’une routière carénée. Par exemple sur ma Suzuki SV650 S, en étant fixé sur la colonne de direction, il offre une très bonne visibilité sans gêner l’utilisation des éléments d’origines.

Performances et usabilité

Le Chigee AIO-5 Lite tourne sur CGOS, un système d’exploitation maison basé sur Linux. Il embarque 4 Go de mémoire vive, largement suffisant pour offrir une expérience fluide. Au niveau du stockage, il est impératif d’installer une carte SD (en option). Idéalement en grade U3 avec une capacité maximale de 256 Go. L’installation en elle-même est assez simple, mais nécessitera quelques connaissances, notamment pour les branchements électriques. En effet, il est nécessaire de connecter l’AIO-5 Lite à une prise après contact. Cela permettra de gérer l’allumage automatiquement dès la mise en route de la moto.

Plusieurs écrans différents sont disponibles. Tout d’abord, le plus important à mon sens, c’est Android Auto / Apple Car Play. Avec une simple connexion Bluetooth, vous avez facilement accès à Waze, Spotify, etc. L’écran principal vous affichera la vitesse (via le module GPS), l’orientation ainsi que la pression des pneus (optionnel). Un autre écran, pratique si vous avez le module OBD, sera un vrai tableau de bord avec la vitesse, les tours minutes, des informations sur la batterie, et plus encore ! Les autres écrans seront utilisés pour gérer les statistiques de vos différents trajets.

Les caméras avant / arrière seront très utiles dans différents cas de figures. En cas d’accident tout d’abord, où vous pourrez avoir une trace vidéo si la personne en face est en tort. Les caméras pourront également se déclencher automatiquement si des vibrations à l’arrêt sont détectées. Les images sont automatiquement enregistrées dans la carte SD et peuvent être récupéré facilement via l’application mobile maison.

Conclusion

Le Chigee AIO-5 Lite est vraiment une grande avancée technologique. Il permet à n’importe quelle moto d’accéder à une nouvelle ère de connectivité. Cet appareil est comme un ange gardien numérique grâce à son système de caméras haute définition, qui offre une grande sécurité. L’intégration d’Android Auto rend la navigation très intuitive et facile à utiliser.

Le Chigee AIO-5 Lite est très polyvalent. Il est simple à installer et peut être utilisé sur différents types de motos, du trail au custom, sans altérer leur style. Chaque détail, de la solidité de l’écran tactile à la précision des capteurs de pression de pneus, montre une grande qualité de fabrication. C’est pourquoi le Chigee AIO-5 Lite est un produit indispensable pour les motards.

Il ne s’agit pas seulement d’un accessoire, mais d’un investissement pour les motards qui veulent profiter de la conduite tout en bénéficiant des dernières technologies de sécurité. Le Chigee AIO-5 Lite permet de concilier le plaisir de la route et les exigences de sécurité du monde moderne. C’est donc l’investissement idéal pour ceux qui aiment la moto et qui veulent être en sécurité sur la route. Pour ce qui est du prix, il commence à 599 € sur Amazon (certaines options ne sont disponibles que sur le site officiel de la marque).

