TUTO – Comment installer Claude Code sur Windows ?

Claude Code est un outil développé par Anthropic qui permet d’exécuter du code directement depuis un terminal, d’analyser des projets et même de modifier des fichiers automatiquement. Sur Windows, son installation peut sembler complexe, mais en suivant les bonnes étapes, vous pouvez y parvenir facilement. Dans ce tutoriel, on vous explique en détails comment installer Claude Code sur Windows 11, que vous soyez un débutant ou un utilisateur avancé.

Claude Code : pourquoi l’utiliser sur Windows ?

Claude Code est pensé pour faciliter la vie des développeurs. Il peut lire vos projets, proposer des corrections et exécuter des commandes sans que vous ayez à tout faire manuellement. Sur macOS et Linux, l’installation est simple grâce à une commande unique. Sur Windows, il faut passer par quelques ajustements, mais le résultat en vaut la peine. Vous obtenez un assistant puissant capable de travailler dans votre terminal ou directement dans Visual Studio Code.

La méthode la plus simple pour installer Claude Code sur Windows : l’installateur automatique

La manière la plus rapide d’installer Claude Code sur Windows est d’utiliser l’installateur officiel disponible sur GitHub. Il suffit de télécharger le fichier ClaudeCodeInstaller.exe, de l’exécuter en tant qu’administrateur et de choisir où vous voulez l’intégrer : dans votre terminal, dans VSCode ou dans les deux. L’outil se charge ensuite de tout le reste. Cette méthode est idéale pour les utilisateurs qui veulent éviter les manipulations techniques et profiter rapidement de Claude Code.

L’installation manuelle via PowerShell

Certains utilisateurs préfèrent ou doivent installer Claude Code manuellement. La première étape consiste à installer Git pour Windows, indispensable pour que Claude puisse suivre vos projets.

Lors de l’installation, il faut s’assurer que Git est ajouté au PATH de Windows. Ensuite, ouvrez PowerShell en mode administrateur et exécutez la commande fournie dans le guide officiel de Claude Code. Le processus télécharge et installe l’outil sur votre système.

Si tout se passe bien, vous pouvez lancer Claude Code directement depuis votre terminal.

Les problèmes fréquents et leurs solutions

Il arrive que Claude Code ne soit pas reconnu après l’installation. Le message d’erreur le plus courant est « claude command not found ». Cela signifie que le chemin d’accès n’a pas été correctement configuré. Pour corriger cela, il faut ajouter le dossier %USERPROFILE%\\.local\\bin au PATH de Windows. Une fois cette modification faite dans les variables d’environnement, redémarrez votre terminal et relancez la commande. Claude Code devrait alors fonctionner normalement.

Utiliser Claude Code après l’installation

Une fois installé, Claude Code s’ouvre directement dans votre terminal. Vous pouvez choisir vos préférences et vous connecter avec votre compte Claude ou via l’API Console. L’outil devient alors un véritable assistant polyvalent. Il peut vous aider à écrire du code, corriger des erreurs, générer des scripts, mais aussi travailler sur des documents comme des présentations ou des rapports. Sur Windows, son intégration avec VSCode est particulièrement pratique pour les développeurs qui veulent un environnement complet.

Claude Code et Claude Cowork sur Windows

Anthropic a également lancé Claude Cowork, une extension collaborative disponible dans l’application Claude Desktop. Elle permet de travailler en équipe directement avec l’assistant. Sur Windows, cette fonctionnalité est désormais accessible, ce qui renforce encore l’intérêt d’installer Claude Code. Vous pouvez ainsi combiner la puissance de l’IA pour vos projets personnels et collaboratifs.

Et voilà, vous savez désormais comment installer Claude Code sur Windows. Pour aller plus loin, découvrez aussi tout ce qu’il faut savoir sur Dall-E, le générateur d’images par intelligence artificielle !