Sensationnel ! Cinéma privé en chambre : vivez l’exceptionnel chez Jangle Hotel

Jangle Hotel frappe un grand coup à Roissy en proposant à ses clients une expérience cinéma privée et immersive en chambre. À proximité de l’aéroport Charles de Gaulle, l’établissement équipe désormais ses 240 chambres et suites d’écrans géants Samsung 4K de 85 pouces. Une première en France qui transforme chaque séjour en escapade technologique et haut de gamme.

Un cinéma XXL dans chaque chambre

Dès l’entrée, le Jangle Hotel impressionne. Dans une atmosphère végétale apaisante, loin du tumulte de l’aéroport tout proche, l’hôtel pousse le confort à son paroxysme. Désormais, chaque client peut se sentir dans une véritable salle de cinéma grâce à l’écran 85 pouces signé Samsung. Un partenaire idéal pour la détente, que ce soit en transit, en escale, en séminaire ou pour un simple week-end.

L’établissement ne s’arrête pas là. En s’associant avec Pathé Home, il propose une offre VOD sur-mesure, baptisée « Jangle fait son cinéma ». Accessible sans abonnement ni publicité, les clients profitent de milliers de films, y compris des nouveautés seulement quatre mois après leur sortie en salle. Le voyage commence donc… sans quitter la chambre.

Une immersion pensée pour durer

Pour marquer le coup, le Jangle prévoit de faire vivre ces écrans XXL toute l’année avec des soirées thématiques, des événements exclusifs et des surprises à venir. Cette stratégie renforce l’originalité de l’établissement et promet à chaque client un séjour inoubliable, bien au-delà de la simple nuit d’hôtel.

Le Jangle Hotel Paris CDG Airport fait partie de la prestigieuse collection 369° Hôtels-Maisons. Le design élégant s’y marie à des services personnalisés pour offrir une expérience où chaque détail compte.

Technologie et confort : Samsung fait le show

Samsung, champion du téléviseur depuis 19 ans, a choisi son modèle HU8000F UHD 4K pour équiper les chambres. Son design ultra-fin AirSlim s’intègre parfaitement à l’ambiance. Quant à la technologie, elle promet des couleurs éclatantes grâce au HDR et au Dynamic Crystal Color pour un rendu d’une précision saisissante.

Côté accès, rien de compliqué. Grâce aux applis natives et à Google Cast, tout se fait en un clin d’œil. Diffusez vos films depuis Netflix, Prime Video ou France Télévisions, ou projetez du contenu de votre smartphone via un simple QR code. La sécurité reste optimale grâce à Samsung Knox qui efface automatiquement les identifiants en fin de séjour.

Le Jangle Hotel s’est appuyé sur le groupe Valaé et Humelab pour mener à bien cette transformation technologique. L’établissement réfléchit déjà à une offre gaming pour séduire les familles et amateurs de jeux vidéo. De quoi renouveler sa promesse de divertissement et de confort !

Et vous, que pensez-vous de cette révolution cinéma en chambre ? Prêts à vivre une expérience XXL lors de votre prochain séjour à Roissy ? Partagez vos avis et vos envies en commentaires !