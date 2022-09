Le Honor 70 arrive en France, un modèle bien équipé pour la photo

À l’occasion de l’IFA, Honor est venu annoncer la semaine dernière l’arrivée d’un nouveau smartphone milieu de gamme en France : le Honor 70. Avec ce modèle, la marque chinoise vient proposer une belle fiche technique, notamment du côté de la photographie.

Le Honor 70 est d’ores et déjà disponible en France

Disponible depuis le 2 septembre 2022 à un prix de 549 euros pour le modèle 128 Go et 599 euros pour la variante 256 Go, le Honor 70 est le nouveau chouchou d’Honor sur le marché des smartphones pour le segment du milieu de gamme.

Avec ce nouveau modèle, Honor propose tout d’abord une dalle OLED incurvée de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une définition Full HD+. À l’intérieur, le Honor 80 dispose d’une puce Snapdragon 778G+ couplée à 8 Go de RAM.

Pour la partie photo, de belles promesses sont de la partie avec un module arrière composé d’un capteur principal grand-angle Sony IMX 800 de 54 Mpx ; un ultra grand-angle de 50 Mpx ; ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 Mpx. La caméra frontale est de son côté de 32 Mpx.

A noter, la partie vidéo profite d’un tout nouveau mode nommé Solo Cut permettant de se concentrer sur une personne dans une vidéo de groupe.

Pour finir, le Honor 70 s’équipe d’une batterie de 4 800 mAh compatible avec la charge rapide 66 W et tourne sous Magic UI 6.1 (Android 12).

Outre ce nouveau smartphone, Honor a aussi annoncé deux autres produits :

La tablette Honor Pad 8 (349 euros) : écran IPS de 12 pouces, Snapdragon 680 et batterie de 7 250 mAh.

(349 euros) : écran IPS de 12 pouces, Snapdragon 680 et batterie de 7 250 mAh. Le PC Honor MagiBook 14 (à partir de 1 099 euros): écran de 14 pouces 1440p, Intel Core i5 de 12e génération et une carte graphique RTX 2050 (+200 euros).

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Honor 8X 5G : un nouveau smartphone d’entrée de gamme disponible en France à 269 euros !