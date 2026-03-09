Innovation brillante : Zendure révolutionne l’autoconsommation solaire à Open Energies 2026

Zendure frappe fort en annonçant sa participation à l’édition 2026 du salon Open Energies, le rendez-vous incontournable des professionnels des énergies renouvelables. L’événement se tiendra les 10 et 11 mars prochains à Eurexpo Lyon. Sur place, la marque compte bien dévoiler sa vision innovante de la gestion d’énergie domestique et ses nouveautés pour rendre l’autoconsommation plus accessible.

Zendure mise sur l’intelligence et l’innovation pour l’énergie domestique

Cette année, le stand Zendure (6.2E06, Galerie 7) promet d’être un passage obligé pour tous ceux qui s’intéressent à l’avenir de l’énergie solaire résidentielle. La marque dévoilera sa gamme SolarFlow, qui repousse les limites de la gestion d’énergie à la maison. Les visiteurs pourront découvrir plusieurs produits phares lors de démonstrations en direct.

En tête d’affiche, le SolarFlow 2400 Pro se présente comme la solution taillée pour les installations solaires de grande envergure. Evolutif, il permet une gestion totalement intelligente de l’énergie. De son côté, le SolarFlow 2400 AC+ mise sur le stockage en couplage AC. Cette technologie s’adresse à ceux qui veulent moderniser un système photovoltaïque existant, sans tout changer. Enfin, le SolarFlow 1600 AC+ vise à démocratiser le stockage solaire, avec un produit accessible et parfaitement adapté aux particuliers novices dans ce domaine.

Découvrez Zendure et ses solutions d’énergie innovantes

Zendure n’oublie pas non plus les solutions complémentaires. Les visiteurs pourront ainsi poser des questions sur la SolarFlow 2400 AC ou la SolarFlow 800 Plus. L’objectif est clair : proposer une gamme capable de répondre à tous les besoins, du néophyte à l’utilisateur chevronné.

En bonus, Bryan Liu, CEO de Zendure, sera disponible sur le stand. Les visiteurs auront l’opportunité d’échanger avec lui sur la stratégie de la marque, les tendances du marché et les ambitions futures de l’entreprise. Une occasion rare de prendre le pouls d’un secteur en pleine mutation !

Envie de repenser votre manière de consommer de l’énergie ? Rendez-vous donc à Open Energies 2026 pour découvrir les incontournables de Zendure et débattre ensemble des solutions d’avenir. N’hésitez pas à partager vos idées et réactions dans les commentaires, et à diffuser cet article auprès de votre réseau !