Hyland Content Innovation Cloud : un grand pas vers une santé efficace

Le monde de la santé évolue vite. Aujourd’hui, les hôpitaux cherchent à gagner en efficacité grâce à l’intelligence artificielle. Hyland Content Innovation Cloud propose de nouvelles solutions, pensant à la fois aux soignants et à la gestion des établissements. Découvrons comment ces innovations ouvrent la voie vers une santé plus connectée et performante.

La plateforme Hyland Content Innovation Cloud offre une gamme d’outils basés sur l’IA. Son but est simple : transformer la gestion de l’information dans les hôpitaux. Les solutions lancées, comme Intelligent MedRecords ou Intelligent Correspondence for Revenue Cycle, favorisent un accès rapide et fiable aux données. Ainsi, elles réduisent la charge administrative, diminuent les erreurs et permettent de meilleures décisions pour chaque patient.

L’IA au service de la gestion intelligente des dossiers médicaux

Hyland Intelligent MedRecords simplifie l’accès aux dossiers médicaux. Grâce à l’IA, l’extraction et la classification des documents deviennent automatiques. Cela signifie :

Moins de temps passé sur les tâches répétitives

Moins d’erreurs grâce à la validation intelligente

Des informations essentielles disponibles plus vite pour les soignants

Une réduction de la consommation de papier et des coûts de stockage

Ces progrès limitent l’épuisement des équipes et améliorent la qualité des soins.

Des solutions pour optimiser la gestion financière des hôpitaux

Avec Hyland Intelligent Correspondence for Revenue Cycle, la gestion des documents financiers devient rapide et efficace. L’automatisation porte sur :

La réception et le traitement des courriels, télécopies et fichiers verrouillés

L’extraction de données pour accélérer les remboursements

La réduction des coûts opérationnels

L’amélioration de la satisfaction des patients

Ainsi, les équipes administratives gagnent du temps, les réponses sont plus rapides et les finances de l’hôpital se portent mieux.

En conclusion, Hyland Content Innovation Cloud place l’IA au centre de la transformation numérique des hôpitaux. Ces outils rendent les établissements plus agiles, efficaces et écoresponsables. L’automatisation des flux de travail, tant médicaux que financiers, simplifie le quotidien des équipes tout en offrant des soins de meilleure qualité aux patients. Avec cette innovation, Hyland marque un tournant décisif pour l’avenir du secteur de la santé.

Lisez notre dernier article tech : Alerte sur Microsoft 365 : sécurisez enfin votre gouvernance et gagnez en sérénité