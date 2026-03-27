Pudu Robotics offre une avancée impressionnante dans le nettoyage intelligent

Pudu Robotics innove encore dans le monde de la robotique intelligente. L’entreprise présente la série PUDU BG1, de nouveaux robots de nettoyage dotés d’une intelligence artificielle puissante. Cette innovation promet de révolutionner l’entretien des grands espaces comme les entrepôts ou centres commerciaux. Avec ce lancement, la marque démontre sa volonté de faciliter le nettoyage à grande échelle grâce à l’IA.

Une nouvelle génération de robots de nettoyage IA-native

La série PUDU BG1 marque une étape majeure pour la marque. Les robots sont conçus dès le départ avec une architecture IA-native. Contrairement aux robots classiques, ils ne se limitent pas à suivre des ordres programmés. Ils analysent, décident et agissent en temps réel. Grâce à une plateforme performante et une double puce, ces robots reconnaissent l’environnement, évaluent les dégâts et adaptent leurs actions de manière autonome. Cette avancée permet un nettoyage personnalisé selon chaque situation.

Des fonctionnalités intelligentes pour un nettoyage optimal

Le cœur de la série repose sur le système AI Magic Cleaning, qui transforme le robot en un véritable assistant intelligent. Ce système gère trois fonctions clés :

Nettoyage ciblé par IA pour détecter et nettoyer en priorité les dégâts fraîchement apparus.

pour détecter et nettoyer en priorité les dégâts fraîchement apparus. Dosage automatique des produits selon la saleté identifiée, évitant le gaspillage et réduisant les coûts.

selon la saleté identifiée, évitant le gaspillage et réduisant les coûts. Mécanisme adaptatif qui ajuste la pression et les modules selon le type de tache, pour une efficacité optimale.

En plus, une brosse extensible inédite permet de nettoyer au plus près des murs et des zones difficilement accessibles. Le système fusionne le balayage et le lavage pour gagner du temps et offrir un nettoyage complet en un seul passage.

Des performances avancées pour les environnements complexes

La série PUDU BG1 intègre une perception 3D avancée avec VSLAM et LiDAR. Cela permet une cartographie précise, même dans des lieux complexes, peu éclairés ou encombrés. L’entretien de la machine est simplifié : il faut moins d’une minute pour remplacer une brosse sans outillage. Son mode auto-porté assure un déploiement rapide et flexible, y compris pour les interventions d’urgence. Couplée à une station d’accueil complète, la série BG1 peut fonctionner toute la journée sans interruption, gérant l’eau et la recharge de façon autonome.

En résumé, Pudu Robotics s’impose comme un acteur clé du nettoyage professionnel grâce à l’IA. La série PUDU BG1 allie innovation, efficacité et simplicité d’entretien. Elle répond aux besoins réels des entreprises cherchant à automatiser et optimiser leurs tâches de nettoyage sur de grandes surfaces. Avec cette nouvelle gamme, la marque confirme sa mission de rendre la robotique accessible et utile à tous.

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