Bybit WSOT 2025 dévoile une édition exceptionnelle et accessible à tous

Bybit WSOT 2025 vient de révéler une édition audacieuse de son célèbre concours de trading de cryptomonnaies. Avec une cagnotte record de 10 millions USDT et des règles plus inclusives, la plateforme veut ouvrir ses portes à tous. Découvrons comment cette nouvelle édition promet de transformer l’univers du trading pour tous les profils d’investisseurs.

Une compétition de trading sans barrière à l’entrée

Cette année, Bybit WSOT 2025 brise les codes en supprimant toutes les barrières financières pour s’inscrire. Aucun dépôt minimal ne sera exigé à l’inscription. Seuls les traders éligibles, après vérification KYC, peuvent participer. Le but est clair : démocratiser l’accès à la plus grande compétition de trading au monde. Cette démarche inclus tous les niveaux, du débutant au trader expérimenté.

Nouveaux formats et cagnottes pour le WSOT 2025

Bybit innove également dans l’organisation du concours. Trois compétitions parallèles s’ajoutent au tournoi principal : le Trader’s Camp pour se préparer, la On-Chain Trader House en version DEX et la compétition principale. Chaque catégorie propose des bonus spécifiques et de nombreuses récompenses. Toutes ces initiatives rendent le concours plus ouvert et stimulant, peu importe le style ou le montant investi par les participants.

Calendrier, prix et catégories de récompenses à retenir

Le WSOT 2025 offre une cagnotte totale de 10 millions USDT. La compétition principale se déroulera du 27 août au 15 septembre 2025. Les prix seront répartis selon plusieurs critères :

Performance d’équipe – 3,6 millions USDT pour les meilleures équipes mondiales

– 3,6 millions USDT pour les meilleures équipes mondiales Bénéfices individuels – 1,2 million USDT répartis selon la catégorie des traders

– 1,2 million USDT répartis selon la catégorie des traders Volume régional – 2,44 millions USDT à partager par région

– 2,44 millions USDT à partager par région Gains quotidiens – 40 000 USDT chaque jour à gagner pendant 19 jours

Le système à plusieurs niveaux permet à chaque trader de concourir dans sa catégorie, du novice au poids lourd.

En résumé, Bybit WSOT 2025 rebat les cartes du trading avec une inclusivité totale et de nouvelles façons de gagner. Cette édition devient l’événement incontournable pour tous les fans de cryptomonnaies. Que vous soyez curieux ou compétiteur, le WSOT 2025 promet plus d’équité, plus d’opportunités et encore plus de récompenses pour tous.

