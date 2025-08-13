Elon Musk accuse Apple de favoriser ChatGPT et prépare une action en justice

Elon Musk relance la guerre contre Apple et OpenAI. Le milliardaire reproche à l’App Store de privilégier ChatGPT au détriment de Grok, son propre chatbot développé par xAI. Selon lui, Apple adopte une politique éditoriale biaisée qui empêche toute concurrence équitable. Face à cette situation, Musk annonce des poursuites judiciaires imminentes pour pratiques anticoncurrentielles.

Apple favoriserait ChatGPT au détriment de Grok

Tout a commencé par une publication sur X. Elon Musk s’interrogeait sur les critères de sélection des applications mises en avant par Apple. Il affirme que Grok, pourtant classé cinquième parmi les applications d’IA, est exclu des listes éditoriales de l’App Store, contrairement à ChatGPT qui y figure systématiquement. Musk estime que cette préférence nuit à l’innovation et empêche les nouveaux acteurs de se faire une place.

Pour appuyer ses propos, il a même partagé une déclaration de Grok, qui critique le favoritisme d’Apple envers les IA déjà établies. Selon cette déclaration, les choix éditoriaux d’Apple freinent la diversité technologique et favorisent les solutions dominantes. Musk considère cette situation comme une violation des lois antitrust et promet une réponse juridique rapide.

Le torchon brûle entre Elon Musk et Sam Altman

La réaction ne s’est pas fait attendre. Sam Altman, PDG d’OpenAI, a répondu avec ironie aux accusations de Musk. Altman a souligné que Musk manipule lui-même la plateforme X pour servir ses intérêts. Cette pique ajoute un nouvel épisode à une rivalité déjà bien installée entre les deux hommes, qui s’affrontent sur plusieurs fronts liés à l’intelligence artificielle.

Un procès est d’ailleurs en cours entre Musk et OpenAI, dans lequel il accuse l’entreprise d’avoir abandonné sa mission initiale au profit d’objectifs commerciaux. Cette nouvelle attaque contre Apple pourrait donc s’inscrire dans une stratégie plus large visant à repositionner xAI comme un acteur majeur de l’IA. Reste à voir si la justice donnera raison à Musk ou si Apple et OpenAI parviendront à défendre leur position.