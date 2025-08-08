Grok Imagine bouscule les tabous du contenu NSFW

L’intelligence artificielle ne cesse de repousser les frontières de la création numérique. Avec Grok Imagine, Elon Musk et sa société xAI franchissent un nouveau cap en assumant pleinement la génération de contenus explicites. Une démarche audacieuse qui soulève à la fois l’enthousiasme et la controverse chez les utilisateurs.

Grok Imagine est une IA libérée des filtres traditionnels

Contrairement aux géants du secteur qui imposent des restrictions strictes à leurs outils, Grok Imagine revendique une liberté totale de création. Son mode « Spicy », activable depuis l’interface, permet aux utilisateurs de générer des images et vidéos à caractère sexuel, voire pornographique. Cette fonctionnalité repose sur deux piliers. Le premier est « text-to-image » qui transforme une description en visuel. Le second est « image-to-video » qui anime des images existantes avec des effets sonores.

Ce positionnement radical tranche avec les pratiques habituelles. En effet, là où d’autres entreprises censurent les usages NSFW, xAI encourage l’imagination sans limites. Cette stratégie attire autant les curieux que les critiques. En particulier, en raison des risques liés à la diffusion de contenus non consentis ou à la reconstitution de visages réels.

Un succès viral qui interroge

Depuis son lancement, Grok Imagine aurait généré plus de 34 millions d’images. Sur X (anciennement Twitter), les utilisateurs partagent des créations photoréalistes de femmes dénudées ou des avatars animés de personnages de manga en tenue sexy. L’accès à ces fonctionnalités reste réservé aux abonnés SuperGrok et Premium Plus X, via l’application iOS, avec une version Android en préparation.

Cependant, cette viralité fulgurante n’est pas sans conséquences. Des tests montrent que certaines barrières existent, comme l’interdiction de générer des images de célébrités. Néanmoins, elles peuvent être contournées. Le débat s’intensifie autour des limites éthiques de cette technologie. Notamment, face aux risques d’abus et à l’absence de contrôle sur les contenus produits.

Malgré tout, Elon Musk assume pleinement cette orientation. Pour lui, l’imagination doit primer sur la censure. En tout cas, les régulateurs, associations et défenseurs des droits s’inquiètent de cette levée des garde-fous, qui pourrait entraîner une réponse législative sévère. Pour rappel, Grok est déjà dans le viseur de l’App Store.