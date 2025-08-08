Actualités

Myrtle.ai dévoile une percée impressionnante pour l’inférence ML ultra-rapide

il y a 49 minutesDernière mise à jour: 7 août 2025
Temps de lecture 1 minute
Myrtle.ai lance VOLLO, l’accélérateur ML à latence ultra-faible sur SmartNIC.

Les besoins en latence ultra-faible dans le domaine du machine learning évoluent rapidement. Aujourd’hui, Myrtle.ai annonce une avancée avec l’intégration de son accélérateur VOLLO sur les SmartNIC de la série NT400D1x de Napatech. Cette innovation permet d’atteindre des temps de réponse records, ouvrant de nouvelles perspectives pour de nombreux secteurs.

Des performances d’inférence ML inégalées avec Myrtle.ai

Myrtle.ai repousse les limites en proposant VOLLO, un accélérateur d’inférence ML capable de traiter des calculs en moins d’une microseconde. En comparaison, aucun autre acteur du marché n’atteint un tel niveau de rapidité. Cette performance extrême est donc essentielle pour les acteurs qui ont besoin de décisions instantanées. De plus, VOLLO prend en charge divers modèles comme LSTM, CNN, MLP ou même les forêts aléatoires. Ainsi, cela offre une grande flexibilité pour chaque industrie.

VOLLO révolutionne les latences sur les SmartNIC Napatech

L’association entre Myrtle.ai et Napatech transforme l’exécution d’inférences ML sur le matériel réseau. Grâce à VOLLO, il est désormais possible d’exécuter le machine learning au plus proche du réseau, sur les SmartNIC. Cette solution réduit considérablement le délai de traitement. Cela améliore la sécurité, la rentabilité et l’efficacité. Les développeurs peuvent facilement intégrer leurs propres modèles grâce au compilateur VOLLO, disponible dès aujourd’hui en téléchargement.

Applications clés de l’accélération ML à ultra-faible latence

Les domaines qui exigent une réactivité instantanée bénéficient directement de cette technologie. Parmi eux :

  • Les opérations financières, où chaque microseconde compte
  • La cybersécurité, pour détecter et réagir plus vite aux menaces
  • Les télécommunications, qui gèrent d’énormes volumes de données
  • La gestion de réseaux, pour optimiser l’infrastructure en temps réel

Ces avantages sont aussi précieux en fintech, dans le traitement de la parole et la recommandation personnalisée.

En conclusion, Myrtle.ai et son accélérateur VOLLO marquent un tournant dans l’accélération ML à faible latence. Grâce à la synergie avec Napatech, ils apportent une solution robuste et flexible. L’accès à cette technologie ouvre de nouvelles possibilités pour des secteurs en quête de rapidité et d’efficacité. Les professionnels sont maintenant invités à découvrir la puissance de VOLLO sur la série NT400D1x pour transformer leurs opérations.

Lisez notre dernier article tech : Instagram restreint les Lives : une nouvelle barrière pour les petits créateurs

il y a 49 minutesDernière mise à jour: 7 août 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de La Rédaction

La Rédaction

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

grok imagine nsfw
Grok Imagine bouscule les tabous du contenu NSFW
il y a 2 heures
cortec
Allemagne entre dans la course aux implants cérébraux avec CorTec
il y a 18 heures
Suivi - signal économique
Suivre Apple, Google et Amazon : plus qu’un réflexe de fan, un signal économique
il y a 19 heures
Brandwatch et Trajaan unissent leurs forces pour mieux cerner le parcours client.
Brandwatch Trajaan partenariat : une avancée décisive pour comprendre les clients
il y a 22 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page