Myrtle.ai dévoile une percée impressionnante pour l’inférence ML ultra-rapide

Les besoins en latence ultra-faible dans le domaine du machine learning évoluent rapidement. Aujourd’hui, Myrtle.ai annonce une avancée avec l’intégration de son accélérateur VOLLO sur les SmartNIC de la série NT400D1x de Napatech. Cette innovation permet d’atteindre des temps de réponse records, ouvrant de nouvelles perspectives pour de nombreux secteurs.

Des performances d’inférence ML inégalées avec Myrtle.ai

Myrtle.ai repousse les limites en proposant VOLLO, un accélérateur d’inférence ML capable de traiter des calculs en moins d’une microseconde. En comparaison, aucun autre acteur du marché n’atteint un tel niveau de rapidité. Cette performance extrême est donc essentielle pour les acteurs qui ont besoin de décisions instantanées. De plus, VOLLO prend en charge divers modèles comme LSTM, CNN, MLP ou même les forêts aléatoires. Ainsi, cela offre une grande flexibilité pour chaque industrie.

VOLLO révolutionne les latences sur les SmartNIC Napatech

L’association entre Myrtle.ai et Napatech transforme l’exécution d’inférences ML sur le matériel réseau. Grâce à VOLLO, il est désormais possible d’exécuter le machine learning au plus proche du réseau, sur les SmartNIC. Cette solution réduit considérablement le délai de traitement. Cela améliore la sécurité, la rentabilité et l’efficacité. Les développeurs peuvent facilement intégrer leurs propres modèles grâce au compilateur VOLLO, disponible dès aujourd’hui en téléchargement.

Applications clés de l’accélération ML à ultra-faible latence

Les domaines qui exigent une réactivité instantanée bénéficient directement de cette technologie. Parmi eux :

Les opérations financières, où chaque microseconde compte

La cybersécurité, pour détecter et réagir plus vite aux menaces

Les télécommunications, qui gèrent d’énormes volumes de données

La gestion de réseaux, pour optimiser l’infrastructure en temps réel

Ces avantages sont aussi précieux en fintech, dans le traitement de la parole et la recommandation personnalisée.

En conclusion, Myrtle.ai et son accélérateur VOLLO marquent un tournant dans l’accélération ML à faible latence. Grâce à la synergie avec Napatech, ils apportent une solution robuste et flexible. L’accès à cette technologie ouvre de nouvelles possibilités pour des secteurs en quête de rapidité et d’efficacité. Les professionnels sont maintenant invités à découvrir la puissance de VOLLO sur la série NT400D1x pour transformer leurs opérations.

