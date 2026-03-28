LGT Wealth Management UK renforce son offre grâce à un partenariat clé

LGT Wealth Management UK fait un pas majeur dans la gestion de patrimoine. La société s’associe avec Addepar, spécialiste mondial des données et de l’IA. Ce partenariat vise à offrir un service client d’excellence et adapté aux attentes actuelles. Découvrons comment cette alliance transforme l’expérience client.

Un partenariat stratégique pour optimiser la gestion de patrimoine

L’alliance entre LGT Wealth Management UK et Addepar marque une évolution décisive. L’objectif est de proposer une gestion de patrimoine sur mesure à tous les clients. La flexibilité de la plateforme Addepar permet d’intégrer facilement les outils existants de LGT. Ainsi, chaque client bénéficie d’une solution parfaitement adaptée à ses besoins et à la complexité de son portefeuille, qu’il s’agisse de devises variées ou d’investissements à l’international.

L’intégration d’Addepar pour un service client sur mesure

Grâce à Addepar, LGT Wealth Management UK améliore considérablement la qualité de ses services. Les clients profitent de rapports personnalisés et clairs, conçus selon leurs attentes. Les gestionnaires accèdent à une vue globale de chaque portefeuille, facilitant l’échange d’informations et la prise de décisions. Les entretiens deviennent plus efficaces et les recommandations plus pertinentes.

Des outils innovants au service des gestionnaires de fortune

Les équipes de gestion de LGT Wealth Management UK disposent désormais d’outils de pointe. La plateforme d’Addepar simplifie la visualisation de la performance et du risque. Elle alimente le dialogue autour des objectifs à long terme des clients. Plus de 1 400 entreprises utilisent déjà Addepar dans 60 pays, gérant ensemble près de 9 000 milliards de dollars d’actifs. Cette confiance mondiale renforce la légitimité de la plateforme.

En résumé, LGT Wealth Management UK intensifie sa transformation digitale avec le soutien d’Addepar. Les clients profitent de conseils personnalisés et d’un service transparent, adapté aux enjeux actuels. Ce partenariat s’inscrit dans la volonté d’offrir une expérience unique et haut de gamme dans la gestion de patrimoine au Royaume-Uni et bien au-delà.

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