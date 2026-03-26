CommandCore Getac, la solution puissante qui sécurise le contrôle des drones

Getac frappe fort avec le lancement de CommandCore, une solution innovante de contrôle à distance des drones. Adaptée aux professionnels de la défense, de la sécurité publique et des services publics, elle se distingue par sa robustesse et sa flexibilité. Découvrons ce qui rend cette solution incontournable pour les opérations dans des environnements difficiles.

Une solution CommandCore Getac robuste pour tous les environnements

Avec CommandCore Getac, la fiabilité rencontre la performance. Cette station de contrôle à distance gère efficacement les drones dans des terrains complexes, qu’ils soient terrestres, marins ou aériens. Elle intègre une architecture renforcée, capable de résister aux conditions extrêmes rencontrées sur le terrain. Les appareils proposés, comme la tablette Android ZX80 ou l’ordinateur portable B360, offrent une adaptabilité optimale. De plus, chaque composant est pensé pour garantir une performance sans faille pendant les missions critiques.

Personnalisation avancée pour des opérations multi-domaines

La force de CommandCore Getac réside dans ses options de personnalisation. Les utilisateurs configurent la station de contrôle selon leurs besoins spécifiques. Ils choisissent parmi une gamme étendue d’appareils, d’accessoires et de charges utiles de la marque. Plusieurs formats sont disponibles, du GCS portable à la station d’accueil de bureau, jusqu’à la valise à double écran. Cela permet de couvrir tous les scénarios, de la mission mobile à l’intervention sur site. Cette modularité répond ainsi aux exigences pointues des secteurs comme la défense et la sécurité.

Interopérabilité et modularité au cœur de CommandCore Getac

CommandCore Getac mise sur un écosystème ouvert. Elle s’intègre avec des technologies tierces pour assurer une interopérabilité parfaite. Le cœur de cette solution, la station de contrôle au sol, est disponible en version Android ou Windows. L’architecture modulaire permet d’adapter en continu la station, selon l’évolution des besoins des opérations multi-domaines. Cette ouverture technique garantit aux professionnels une solution évolutive, capable de suivre l’innovation du secteur des drones.

En résumé, CommandCore Getac marque une avancée majeure pour le contrôle à distance des drones. Sa robustesse, sa personnalisation et son interopérabilité en font une alliée de choix pour les missions en conditions exigeantes. Les professionnels équipés bénéficient ainsi d’un outil fiable, adaptatif et prêt à relever tous les défis technologiques d’aujourd’hui.

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