Funko POP! Harry Potter : on a reçu trois nouvelles figurines, et elles valent le détour

L’univers de Harry Potter continue de faire vibrer les fans en 2026, et Funko n’est clairement pas en reste. Entre les 25 ans du film Harry Potter à l’école des sorciers, les événements à venir comme “Retour à Poudlard” au Château de Versailles et la future série produite par HBO, la magie est plus que jamais au cœur de l’actualité.

Et justement, nous avons eu la chance de recevoir trois des dernières figurines POP! issues de cette nouvelle vague. Trois modèles très différents, mais tous emblématiques de la saga.

Harry Potter dans son placard : retour aux origines

Difficile de faire plus symbolique que cette version de Harry. Avec cette figurine, Funko nous replonge directement dans les débuts du jeune sorcier, lorsqu’il vivait encore chez les Dursley, sous l’escalier.

Ce POP! mise avant tout sur la nostalgie. Le niveau de détail est particulièrement réussi, avec un décor miniature qui reprend fidèlement le fameux placard. On y retrouve Harry dans sa tenue simple, bien loin de l’image du héros que l’on connaît par la suite.

C’est clairement une pièce à part dans la collection, qui parlera immédiatement à tous ceux qui ont grandi avec la saga. Proposée autour de 20 €, elle se distingue aussi par son format légèrement différent des POP! classiques.

Severus Rogue et son Patronus : l’émotion à l’état pur

S’il y a bien une figurine qui capte l’essence émotionnelle de Harry Potter, c’est celle de Severus Rogue en mode Patronus.

Funko réussit ici un très joli coup, avec une mise en scène élégante et fidèle au moment culte des films. Le contraste entre Rogue et son Patronus apporte une vraie dimension visuelle à la figurine.

Pour les fans, difficile de ne pas penser immédiatement à l’un des twists les plus marquants de la saga. C’est clairement le genre de POP! qui ne se contente pas d’être décoratif, mais qui raconte une histoire.

Affichée à environ 16 €, elle devrait rapidement devenir un incontournable pour les collectionneurs.

Neville brandissant l’épée de Gryffondor : la montée en puissance

Longtemps considéré comme un personnage secondaire, Neville Londubat a su s’imposer comme l’un des héros les plus marquants de la saga. Et cette figurine le prouve parfaitement.

On le retrouve ici dans une posture héroïque avec l’épée de Gryffondor. Une scène forte qui symbolise son évolution et son courage face aux forces du mal.

La figurine est dynamique, bien sculptée et particulièrement expressive. Elle change clairement des représentations plus classiques de Neville, souvent plus discrètes.

Là encore, le tarif tourne autour de 16 €, ce qui en fait une pièce accessible pour compléter sa collection.

Une sélection cohérente et réussie

Avec ces trois modèles, Funko propose un trio particulièrement bien pensé. Chacun représente une facette différente de l’univers : les débuts difficiles avec Harry, l’émotion avec Rogue, et l’héroïsme avec Neville.

De mon côté, j’apprécie particulièrement ce choix éditorial. On évite les énièmes déclinaisons des personnages principaux pour proposer des moments forts, parfois plus subtils, mais tout aussi marquants.

Mon avis sur ces Pop!

Cette nouvelle vague de POP! Harry Potter arrive au moment parfait. Et parmi toutes les sorties, ces trois figurines que nous avons reçues sortent clairement du lot.

Que vous soyez collectionneur ou simple fan, elles ont toutes une vraie identité et apportent quelque chose de différent à une étagère.

Personnellement, j’ai un petit faible pour Harry dans son placard… mais difficile de ne pas craquer pour l’ensemble.