FIFA Heroes revient avec un nouveau jeu de foot gratuit sur PC et mobiles

Pour une renaissance inattendue, c’en est une ! Après plusieurs années d’absence sur le devant de la scène vidéoludique, la FIFA signe un retour pour le moins surprenant. Adieu la simulation ultra-réaliste qui a fait le succès historique de la franchise : cette fois, FIFA Heroes vise une expérience rapide et accessible à tous. Date de sortie, gameplay…voici tout ce qu’il faut savoir sur ce jeu de foot signé Enver Studio.

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FIFA Heroes, que vaut-il ?

Pensé pour un public large et connecté, FIFA Heroes fait un contrepied sur les standards établis par les anciens jeux de la licence. Cette fois, il adopte un nouveau format en 5 contre 5, et mise sur des matchs courts d’environ 90 secondes. Le gameplay se veut également accessible, avec une prise en main rapide et des mécaniques orientées fun plutôt que réalisme.

Mais l’aspect le plus déroutant du jeu, c’est son casting. Pour pousser le côté fun à son paroxysme, FIFA Heroes mélange joueurs réels et personnages fictifs dans un même univers. Des figures emblématiques du football comme Diego Maradona ou Harry Kane côtoient ainsi des héros issus de la mythologie, comme Thor ou encore Sun Wukong.

Chaque personnage dispose de compétences spécifiques, renforçant l’aspect dynamique et frénétique des matchs. Avec ces “pouvoirs révolutionnaires”, ils peuvent entre autres tirer des ballons enflammés, effectuer des tacles “magnétiques”, ou même se téléporter. Enfin, les joueurs peuvent incarner des mascottes des équipes nationales des États-Unis, du Mexique et du Canada.

FIFA Heroes adopte un modèle free-to-play, avec une sortie sur mobile (iOS, Android) et PC dès le 28 avril. Le jeu sera également accessible via l’application Netflix sur mobile à la même date. Des versions consoles sont envisagées dans un second temps, sans calendrier précis pour l’instant.

Vous pouvez regarder la première bande-annonce de FIFA Heroes dans la vidéo ci-dessous :