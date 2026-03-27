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Connectivité IoT paneuropéenne : un partenariat offre une solution innovante

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 26 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
Un nouveau partenariat promet une connectivité IoT paneuropéenne plus fiable.

La connectivité IoT paneuropéenne devient un enjeu de taille pour les entreprises européennes. Avec la croissance rapide des objets connectés, il est essentiel d’assurer une connexion fiable dans tous les pays d’Europe. Dernièrement, Move & Connect et KORE Group Holdings ont uni leurs forces afin d’offrir une solution innovante pour répondre à ce besoin.

Une alliance stratégique pour optimiser la connectivité IoT en Europe

Le marché de l’internet des objets (IoT) en Europe rencontre de nombreux défis en matière de connectivité. Les solutions existantes reposent souvent sur plusieurs opérateurs. Cela complexifie la gestion technique et administrative. Move & Connect, spécialiste français de la connectivité IoT, s’associe désormais à KORE, un leader mondial du secteur. Ensemble, ils proposent une solution unifiée qui s’adresse aux entreprises présentes sur plusieurs territoires européens.

Les avantages d’une connectivité IoT paneuropéenne pour les secteurs critiques

Certains secteurs comme la recharge de véhicules électriques, le commerce de détail ou l’agriculture intelligente exigent une connectivité sans faille. Une simple coupure, par exemple lors de la maintenance d’un robot ou d’un chargeur, peut faire perdre beaucoup d’argent. Grâce à ce partenariat, les clients de Move & Connect accèdent à plus de 190 pays avec une seule offre. Tout est géré par un contrat unique et via une seule API centralisée.

Gestion simplifiée et innovations grâce à l’expertise locale et mondiale

L’union entre KORE et Move & Connect combine la force d’un réseau mondial avec la proximité d’un expert local. Move & Connect maîtrise les besoins spécifiques des entreprises françaises, tandis que KORE apporte une infrastructure puissante. Une autre nouveauté est l’intégration d’une couche analytique, alimentée par l’intelligence artificielle, pour fournir une vision en temps réel sur la connectivité IoT et ainsi anticiper les problèmes.

En conclusion, ce partenariat fait franchir un cap à la connectivité IoT paneuropéenne. Les entreprises disposent dorénavant d’une solution fiable et flexible, parfaitement adaptée aux exigences européennes. Grâce à l’innovation, elles peuvent accélérer leur transformation numérique et développer leurs activités en toute confiance.

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il y a 2 heuresDernière mise à jour: 26 mars 2026
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La rédac

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