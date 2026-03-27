Test – Enceintes Edifier P17 : une porte d’entrée idéale vers la Hi-Fi

Quand on commence à s’intéresser sérieusement à l’audio, on finit rapidement par tomber sur une distinction essentielle : les enceintes actives et les enceintes passives. Et c’est justement dans cette seconde catégorie que se positionnent les Edifier P17.

Sur le papier, elles peuvent paraître simples, voire basiques. Pas de Bluetooth, pas d’application, pas de fonctions connectées. Mais derrière cette apparente sobriété se cache une proposition bien plus intéressante qu’il n’y paraît.

J’ai pris le temps de les tester dans différentes configurations, aussi bien sur un ampli Hi-Fi que dans un setup plus orienté bureau, et je dois dire que ces petites enceintes m’ont plutôt surpris. Elles ne cherchent pas à en faire trop, mais elles font les choses bien, et surtout, elles le font avec cohérence.

Un design classique, mais loin d’être dépassé

Dès le déballage, les Edifier P17 affichent clairement leur positionnement. On est sûr des enceintes bibliothèque au design très traditionnel, avec une finition bois MDF qui rappelle immédiatement les modèles Hi-Fi d’antan.

Et c’est loin d’être un défaut. Bien au contraire.

Le MDF (Medium Density Fiberboard) est un matériau largement utilisé dans le monde de l’audio pour ses qualités acoustiques. Il permet de limiter les résonances internes et d’éviter les vibrations parasites qui peuvent dégrader le son. Résultat : même sur un produit abordable comme celui-ci, on a une base saine.

Visuellement, le rendu est sobre, presque minimaliste. Pas de LED flashy, pas de plastique brillant. Juste une finition bois (généralement brun foncé) et une grille amovible qui laisse apparaître les haut-parleurs si vous préférez un look plus technique.

En termes de dimensions, elles restent compactes. On peut facilement les poser sur une étagère ou les utiliser comme enceintes d’appoint dans un salon. Elles disposent même d’un système de fixation murale, ce qui ajoute encore un peu de polyvalence.

Le choix du passif : une contrainte… ou une opportunité ?

C’est probablement le point qui fera hésiter le plus de monde : les Edifier P17 sont des enceintes passives.

Concrètement, cela signifie qu’elles ne possèdent pas d’amplification intégrée. Impossible donc de les brancher directement sur un PC, un smartphone ou une TV. Il faut obligatoirement passer par un ampli ou un ampli AV.

Sur le moment, cela peut sembler contraignant, surtout à une époque où tout est pensé pour être plug-and-play. Mais en réalité, c’est aussi ce qui fait toute la force de ces enceintes.

Avec un système passif, vous avez une liberté totale sur votre installation. Vous choisissez votre ampli, vous pouvez faire évoluer votre setup, ajouter un caisson de basses, changer les enceintes sans tout remplacer… Bref, vous entrez dans une logique modulaire.

Personnellement, je trouve que c’est un excellent point de départ pour quelqu’un qui veut découvrir la Hi-Fi sans exploser son budget. Les P17 permettent de commencer simplement, puis d’améliorer progressivement son installation.

Une fiche technique simple, mais bien pensée

Les Edifier P17 ne cherchent pas à impressionner avec des chiffres extravagants, mais leur configuration reste cohérente.

On retrouve un tweeter à dôme en soie de 19 mm, accompagné d’un woofer de 4 pouces. Ce duo est assez classique dans cette gamme de prix, mais il permet déjà de couvrir une large plage de fréquences.

La réponse en fréquence annoncée s’étend de 50 Hz à 20 kHz. Cela signifie qu’elles descendent suffisamment bas pour offrir un grave présent, sans pour autant rivaliser avec un système équipé d’un caisson dédié.

L’impédance est de 6 ohms, ce qui les rend relativement faciles à alimenter. Pas besoin d’un ampli surpuissant pour en tirer quelque chose de correct, même si elles s’expriment évidemment mieux avec un minimum de qualité en amont.

On note également la présence d’un évent bass reflex à l’avant. Ce détail a son importance : il permet d’améliorer la restitution des basses et surtout de faciliter le placement des enceintes, notamment près d’un mur.

Une restitution sonore qui fait mouche

Passons maintenant à l’essentiel : le son. Et c’est là que les Edifier P17 commencent vraiment à se démarquer.

Des aigus doux et bien maîtrisés

Le tweeter en soie apporte immédiatement une certaine douceur à l’écoute. Les aigus ne sont jamais agressifs, même à volume élevé.

Sur des morceaux riches en détails, comme du jazz ou de la musique acoustique, on profite d’une belle clarté. Les voix sont bien mises en avant, sans être artificiellement boostées.

Ce n’est pas une signature ultra analytique, mais elle est très agréable sur la durée. On peut enchaîner les heures d’écoute sans fatigue.

Des médiums chaleureux et naturels

Les médiums sont clairement l’un des points forts de ces enceintes.

Les voix humaines sont particulièrement bien rendues, avec une certaine chaleur qui donne du corps à l’ensemble. Que ce soit pour écouter un podcast, regarder un film ou profiter d’un album, le rendu reste toujours naturel.

On sent qu’Edifier a cherché à privilégier une écoute accessible et polyvalente, plutôt qu’une restitution trop technique.

Des basses présentes, mais mesurées

Il ne faut pas s’attendre à des basses qui font trembler les murs. Avec un woofer de 4 pouces, les limites physiques sont évidentes.

Mais dans leur catégorie, les P17 s’en sortent très honorablement. Le grave est présent, propre, et surtout bien contrôlé. Il ne vient jamais empiéter sur les autres fréquences.

Pour une utilisation en bureau ou dans une petite pièce, c’est largement suffisant. Et si vous voulez aller plus loin, rien ne vous empêche d’ajouter un caisson de basses à votre installation.

Un équilibre global très réussi

Ce qui ressort essentiellement, c’est l’équilibre général.

Les Edifier P17 proposent une signature sonore cohérente, sans excès. Aucun registre ne prend le dessus, ce qui permet de profiter d’une grande variété de contenus sans frustration.

C’est typiquement le genre d’enceintes que je recommande à quelqu’un qui ne sait pas encore exactement ce qu’il cherche, mais qui veut quelque chose de fiable.

Une polyvalence appréciable au quotidien

Au fil de mon test, j’ai utilisé les Edifier P17 dans plusieurs contextes, et c’est là qu’elles montrent toute leur pertinence.

En écoute musicale, elles s’adaptent à de nombreux styles. Rock, pop, électro, jazz… tout passe correctement. Elles ne subliment pas forcément chaque détail, mais elles ne dénaturent jamais la musique.

En gaming, elles offrent une bonne spatialisation. Les effets sont bien positionnés, ce qui améliore l’immersion, notamment dans les jeux narratifs ou les FPS.

Pour les films et séries, elles font également le travail. Les dialogues sont clairs, les ambiances bien retranscrites. Dans une petite installation home cinéma, elles peuvent parfaitement servir d’enceintes principales ou surround.

Installation et expérience utilisateur

L’installation des Edifier P17 reste relativement simple, mais elle demande un minimum de connaissances.

Il faut connecter les enceintes à un ampli via des câbles audio classiques. Les borniers sont de bonne qualité, compatibles avec du câble nu ou des fiches bananes.

Une fois branchées, il n’y a évidemment aucun réglage directement sur les enceintes. Tout passe par l’ampli. C’est à la fois un avantage (plus de contrôle) et un inconvénient (moins de simplicité).

Si vous êtes totalement novice, il faudra peut-être un petit temps d’adaptation. Mais rien de compliqué non plus.

Conclusion sur les Edifier P17 : un choix intelligent pour débuter

Au final, les Edifier P17 ne sont pas là pour révolutionner le marché, mais elles remplissent parfaitement leur rôle.

Elles s’adressent à un public précis : ceux qui veulent découvrir la Hi-Fi sans se ruiner, tout en gardant une certaine marge d’évolution.

De mon côté, j’ai particulièrement apprécié leur équilibre sonore et leur polyvalence. Ce ne sont pas des enceintes spectaculaires, mais elles sont fiables, cohérentes, et surtout très agréables à utiliser au quotidien.

Si vous êtes prêt à investir dans un ampli et à sortir du tout-en-un, alors clairement, ces enceintes méritent votre attention.

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