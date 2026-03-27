Jackery SolarVault 3 : une avancée majeure pour l’énergie solaire chez soi

Jackery SolarVault 3 arrive en France avec une offre de précommande très attendue. Ces nouveaux systèmes de stockage d’énergie domestique se distinguent par une grande simplicité d’installation. Les utilisateurs peuvent désormais optimiser leur consommation électrique tout en profitant des dernières avancées en matière de sécurité et d’intelligence artificielle.

Découvrez la nouvelle gamme Jackery SolarVault 3 en précommande

Jackery lance la précommande de sa série SolarVault 3 pour le marché français. Cette gamme propose des batteries plug-and-play prêtes à l’emploi. Les capacités s’étendent de 2,52 à 15,12 kWh pour répondre à tous les besoins. Vous profitez jusqu’à 4 000 W d’entrée photovoltaïque et une compatibilité AC totale. Grâce à l’intelligence artificielle, la gestion de l’énergie est optimisée en temps réel.

Fonctionnalités innovantes des batteries domestiques SolarVault

La série SolarVault 3 intègre quatre trackers MPPT garantissant un rendement solaire maximal, quelle que soit l’orientation des panneaux. Chaque système propose une gestion intelligente de l’énergie, qui suit la production solaire, la consommation, la batterie et les tarifs du courant en direct. De plus, l’intégration avec des plateformes comme Nord Pool ou Tibber permet de recharger au meilleur moment. Niveau sécurité, on retrouve plus de 100 protections, dont la surveillance température et un système d’extinction automatique.

Comparatif des modèles SolarVault 3 Pro, Pro Max et Pro Max AC

Trois modèles sont proposés :

SolarVault 3 Pro : système balcon tout-en-un avec onduleur, capacité extensible et jusqu’à 1 200 W en sortie réseau.

: système balcon tout-en-un avec onduleur, capacité extensible et jusqu’à 1 200 W en sortie réseau. SolarVault 3 Pro Max : puissance de sortie jusqu’à 2 500 W, capacité de base de 2,52 kWh évolutive, et mode bypass direct à 3 680 W.

: puissance de sortie jusqu’à 2 500 W, capacité de base de 2,52 kWh évolutive, et mode bypass direct à 3 680 W. SolarVault 3 Pro Max AC : idéal pour la rénovation. Il modernise facilement une installation solaire existante avec stockage flexible jusqu’à 2 500 W.

Avec Jackery SolarVault 3, l’énergie solaire devient accessible, sécurisée et optimisée pour tous. La période de précommande inclut une offre Early Bird à ne pas manquer, avec des accessoires offerts selon le montant d’achat. Profitez d’une technologie innovante et repensez votre autonomie énergétique en toute simplicité.

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