Test – Huion Ink EB1011 : le carnet numérique qui veut tout faire

J’ai posé le Huion Ink EB1011 sur mon bureau un lundi matin, j’avais besoin de prendre des notes mais je voulais depuis un moment abandonner le papier. La question était simple : est-ce que cet appareil allait me rendre mes vieux carnets définitivement inutiles ? Après trois semaines d’utilisation, entre réunions de travail, lectures de PDFs et croquis sur le canapé, je peux répondre clairement. Le Huion Ink EB1011 est une tablette e-ink de 10,3 pouces, conçue pour lire, écrire, prendre des notes et dessiner. Huion, que l’on connaît surtout pour ses tablettes graphiques de qualité comme la Frego M, s’aventure sur le territoire des reMarkable et des carnets numériques haut de gamme. Le résultat est convaincant, à condition de savoir à quoi s’attendre. Cet appareil est adéquat pour tout profil cherchant un outil de productivité nomade polyvalent, mais pas pour quelqu’un qui veut simplement une liseuse.

Notre avis en bref : faut-il acheter le Huion Ink EB1011 ?

A l’occasion de leur 15ème anniversaire, la Huion Ink EB1011 réussit à faire cohabiter lecture, prise de notes et dessin dans un format A5 élégant et portable. Son stylo sans batterie à 8 192 niveaux de pression procure une sensation d’écriture authentiquement proche du papier. La conversion IA de l’écriture manuscrite vers du texte exportable est une vraie valeur ajoutée pour les professionnels. Pourtant, les rémanences d’écran après une session de dessin intense obligent à des rafraîchissements manuels agaçants. Enfin, l’association du compte Google demande quelques manipulations que l’on ne s’attend pas à faire sur une tablette vendue en 2025. À environ 370 €, l’appareil reste néanmoins une alternative sérieuse face aux solutions concurrentes à prix plus élevé.

Produit disponible sur Huion Ink Tablette à Encre Électronique- Écran 10,3" pour la Prise de Notes, Lecture, Dessin, Réunions, Étude, Lumière Réglable, Bluetooth 5.0, Transcription Multilingue, Tablette Graphique pour PC

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Contexte du test

J’ai utilisé le Huion Ink EB1011 pendant trois semaines dans des conditions variées : au bureau pour la prise de notes lors de réunions, dans les transports pour lire des documents PDF, et en soirée sur mon canapé pour dessiner. La tablette a aussi servi à lire un roman au format ePub et à annoter plusieurs présentations. Certains liens peuvent être affiliés, sans impact sur notre avis.

Le Huion Ink EB1011 sort-il vraiment du carton avec classe ?

L’unboxing donne immédiatement le ton. La boîte s’ouvre proprement pour révéler la tablette, son stylet IP151, une housse et un câble USB-C et des mines supplémentaires. Pas de fioriture, pas de plastique inutile : tout est compact et bien pensé. La housse en particulier mérite qu’on s’y attarde, car elle fait office de support incliné, un détail pratique que j’ai vite apprécié lors de mes sessions de lecture sur le bureau.

La tablette elle-même mesure 243 x 176 x 6,5 mm pour 450 grammes. En pratique, elle se tient comme un livre de poche épais. Le dos est gris anthracite légèrement texturé, sobre et moderne, sans fioriture. L’écran est entouré d’un fin cadre anthracite également. La Huion ink dispose dune lumière frontale réglable froide et chaude, ce qui est un gros plus.

Le stylet IP151 est léger, avec une pointe à la sensation douce. Il se loge parfaitement dans la housse, pratique pour éviter de le perdre. La gomme en bout de stylet fonctionne réellement : je l’ai utilisée des dizaines de fois sans un seul accroc. En comparaison avec un stylet classique de tablette Android, la différence de texture contre l’écran est frappante. Pourtant, le plastique du stylet lui-même donne une impression un peu générique comparée aux solutions haut de gamme. C’est propre, fonctionnel, mais pas premium.

L’ensemble dans la housse ressemble à un vrai carnet relié. Dans les transports, personne ne m’a posé de question dessus. Cet aspect discret est un vrai plus pour un usage professionnel.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Huion Ink EB1011 ?

Avant d’entrer dans le détail des usages, voici les données techniques principales de la tablette :

Écran : E-Ink 10,3 pouces

Résolution 1872 x 1404 pixels, 227 PPI

Verre anti-reflet entièrement laminé

Processeur et mémoire : Android 11 intégré

4 Go de RAM, 64 Go de ROM Stockage extensible : jusqu’à 2 To via carte microSD

Stylet : IP151, technologie EMR sans batterie, 8 192 niveaux de pression, résolution 5 080 LPI, précision ±0,3 mm

Connexion : Wi-Fi, Bluetooth

USB-C Batterie : 4 650 mAh, jusqu’à 12 jours d’autonomie, recharge complète en 3 heures

Lumière frontale : réglage froid et chaud, plusieurs préréglages

Formats supportés : TXT, ePUB, PDF, MOBI, AZW3, DOCX, DOC, HTML, FB2, DJVU, CBZ, CBR, CBT, RTF

Dimensions : 243 x 176 x 6,5 mm, 450 grammes

La liste est honnêtement impressionnante pour un appareil de cette catégorie. Ainsi, on ne parle pas d’une simple liseuse enrichie, mais d’un véritable couteau suisse numérique. La fonction IA de conversion d’écriture manuscrite vers texte (OCR) supporte plusieurs langues dont le français, et permet d’exporter en TXT ou PDF. C’est la fonctionnalité qui m’a le plus intéressé, même si elle nécessite une connexion internet elle est assez fiable. L’accès au Google Play Store est possible, ce qui ouvre l’appareil à des applications comme Gmail, Google Drive, ou des lecteurs tiers Enfin, la possibilité d’utiliser la tablette comme tablette graphique branchée à un ordinateur via USB-C est un bonus réel pour les créatifs qui ont l’habitude des produits Huion, comme je l’expliquais dans mon test du Keydial Remote K40.

Le Huion Ink EB1011 écrit-il vraiment comme sur du papier ?

C’est la promesse centrale de cet appareil, et c’est ici que Huion tire son épingle du jeu. Dès les premières secondes de stylet sur l’écran, la sensation est réellement différente de ce qu’on ressent sur une tablette LCD classique. La pointe en feutre absorbe légèrement, il y a une légère résistance, et l’encre apparaît avec un infime délai qui renforce l’illusion du papier plutôt que de la briser.

Pourtant, la réalité du terrain révèle une limitation importante. Après vingt minutes de prises de notes continues ou une séance de dessin dense, des traces fantômes des lignes précédentes persistent à l’écran. En pratique, cela ressemble à un léger grisé résiduel derrière les nouveaux traits. Il faut alors rafraîchir manuellement l’écran via un glissement du pouce vers le haut depuis le bas droit. Ce geste devient vite un réflexe, mais il coupe le flux de travail à des moments où on préférerait rester concentré.

La précision des 8 192 niveaux de pression se ressent réellement lors du dessin : un trait appuyé donne une ligne pleine et grasse, un effleurage produit un trait fin et léger. J’ai testé quelques croquis rapides n’étant pas très bon en dessins et les variations de pression étaient fidèlement retranscrites. En revanche, l’écran e-ink étant monocromatique, les couleurs n’existent que dans les exports. L’ensemble est donc en nuances de gris à l’écran, ce qui convient parfaitement à la prise de notes ou au croquis, mais déçoit pour un usage plus créatif nécessitant de la couleur.

La lumière frontale réglable, change la donne pour la lecture nocturne. En lumière chaude, l’écran prend une teinte légèrement ambrée très reposante. En lumière froide, il reste blanc et neutre.

La vraie question n’est pas de savoir si l’appareil fonctionne, mais de comprendre comment il s’insère dans une routine. J’ai commencé à l’utiliser systématiquement en réunion, en remplacement d’un carnet papier. La prise de notes fonctionne très bien : on choisit un fond ligné parmi les modèles disponibles, on clique sur le stylet, on écrit. C’est aussi simple que sur du papier. Ensuite, on sélectionne les notes, on demande la conversion IA, et en quelques secondes une version texte éditable apparaît.

En pratique, la reconnaissance est bonne mais pas infaillible. Avec mon écriture habituelle, environ 85 % des mots étaient correctement reconnus. Les noms propres et les acronymes posaient davantage de problèmes. Donc, pour des comptes-rendus formels, un temps de relecture et correction est nécessaire. Cependant, pour partager rapidement des notes en réunion via QR code ou lien cloud, c’est une fonction qui impressionne réellement les collègues non initiés.

L’appairage du compte Google mérite une mention spéciale car il est l’une des premières choses que l’on tente de faire. La procédure nécessite de passer par une certification Google via le navigateur de l’appareil, une manipulation non documentée dans le guide rapide fourni. J’ai mis une vingtaine de minutes à comprendre le processus. Une fois fait, l’accès au Google Play Store est fluide et stable. Cependant, cette étape peut décourager les utilisateurs moins techniques. En dehors de ça, l’installation d’applications tierces fonctionne correctement, bien que l’animation de l’écran e-ink ne soit pas taillée pour les contenus dynamiques.

En termes d’autonomie, j’ai rechargé la tablette une seule fois en trois semaines d’utilisation modérée. Sur une utilisation quotidienne intensive, on s’approchera davantage des six à huit jours réels. C’est très confortable comparé à une tablette LCD qui demande une recharge quotidienne.

Le Huion Ink EB1011 vaut-il ses 370 € face à la concurrence ?

La question de l’achat se pose concrètement. La concurrence directe est le reMarkable, vendu autour de 450 €. Le Huion Ink EB1011, intègre une lumière frontale réglable, l’accès au Google Play, la reconnaissance IA de l’écriture. Également, la lecture de formats multiples (ePUB, PDF, DOCX, TXT) et la possibilité de fonctionner comme tablette graphique. C’est objectivement plus polyvalent pour un prix comparable ou inférieur.

En revanche, si l’on compare au Kindle Paperwhite à moins de 160 €, la cible n’est clairement pas la même. Un lecteur qui cherche uniquement une liseuse confortable n’a aucune raison de dépenser 400 €. Le Huion Ink EB1011 s’adresse à quelqu’un qui veut réduire le nombre d’appareils portés au quotidien, en combinant carnet, liseuse et outil de dessin léger dans un seul équipement.

Cet appareil s’adresse pour les étudiants, les professionnels en déplacement fréquent et les créatifs qui annotent beaucoup de documents. En revanche, il est inadapté pour quelqu’un qui veut un appareil intuitif sans friction d’installation, ou pour un dessinateur professionnel qui a besoin de voir ses couleurs en temps réel. Le profil d’acheteur idéal accepte une courbe de prise en main d’une journée et une petite manipulation pour configurer Google. Passé cet obstacle, l’expérience quotidienne est réellement satisfaisante.

Pour conclure

Après trois semaines, le Huion Ink EB1011 est devenu est bon compagnon de bureau régulier pour les réunions et la lecture de documents longs. Il ne remplace pas un iPad pour les usages créatifs avancés, et il n’est pas la liseuse la plus abordable du marché. Cependant, il est le seul appareil de ce format à réunir aussi sérieusement l’écriture manuscrite précise, la lecture confortable en lumière froide ou chaude, la conversion IA vers texte et l’accès à un écosystème Android réel. Pour ce profil de besoins, c’est aujourd’hui l’un des meilleurs achats de la catégorie, à condition d’accepter les compromis liés à la technologie e-ink, notamment les rémanences et la lenteur d’animation. À environ 370 €, il est significativement mieux doté que la plupart de ses concurrents directs et mérite clairement sa place dans un sac à dos d’étudiant ou de professionnel.

Produit disponible sur Huion Ink Tablette à Encre Électronique- Écran 10,3" pour la Prise de Notes, Lecture, Dessin, Réunions, Étude, Lumière Réglable, Bluetooth 5.0, Transcription Multilingue, Tablette Graphique pour PC

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