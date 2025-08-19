Test – Edifier MR5 : des enceintes de monitoring studio qui allient rigueur et polyvalence

Quand on parle d’enceintes de monitoring abordables, les attentes sont souvent mesurées. On cherche une bonne neutralité, une certaine précision, mais on accepte généralement de faire des concessions. Edifier, avec ses MR5, semble vouloir changer la donne. Ici, on n’a pas affaire à une simple paire de deux voies compactes, mais à de vrais moniteurs 3 voies tri-amplifiés. Elles sont capables de rivaliser avec des modèles plus chers. Ajoutez à cela un Bluetooth 6.0 compatible LDAC. Sans oublier, une application dédiée et des réglages pensés pour le home-studio et vous obtenez un produit qui intrigue forcément. Nous avons passé du temps avec ces enceintes pour voir si elles tiennent vraiment leurs promesses.

Un design sobre, mais pensé pour le travail

Visuellement, les MR5 ne cherchent pas à impressionner. Leur look est minimaliste, sans fioritures, avec des lignes sobres et une finition discrète qui s’intègre facilement dans un bureau ou un petit studio. Mais sous cette apparente simplicité se cache une architecture rare à ce niveau de prix : un woofer de 5 pouces dédié aux basses, un haut-parleur de 3,75 pouces pour le médium et un tweeter à dôme soie de 1 pouce logé dans un guide d’onde. Cette répartition permet de donner à chaque transducteur une plage de fréquences maîtrisée, pour une restitution plus fidèle et surtout plus équilibrée.

Un détail intéressant : l’enceinte principale embarque toute l’électronique (amplification, DSP, Bluetooth, connectique). Tandis que la seconde est passive et reliée par un câble. Cela permet de contenir les coûts tout en offrant une vraie configuration tri-amplifiée côté actif. Un choix qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui s’avère pratique et bien pensé.

Puissance et tri-amplification : un vrai travail de pro

Côté moteur, Edifier a mis les moyens : chaque enceinte bénéficie de 55 W RMS, répartis entre le grave, le médium et l’aigu. Au total, la paire monte donc à 110 W RMS. De quoi sonoriser sans problème un bureau ou un petit studio. La présence d’un DSP intégré et d’un filtre actif 3 voies assure une séparation nette entre les fréquences. Tandis que la gestion dynamique (DRC) permet de limiter la distorsion, même à volume élevé.

En pratique, cela se traduit par une écoute plus propre et une meilleure tenue lorsqu’on pousse un peu les MR5. Sur une batterie ou un mix chargé, les enceintes restent stables et ne s’écrasent pas dans les aigus ou le grave.

Une connectique complète… avec du sans-fil en prime

À l’arrière, Edifier a prévu tout ce qu’il faut pour une utilisation sérieuse : XLR et TRS pour se brancher à une interface audio ou à une table de mixage, RCA pour les sources hi-fi, et même un AUX 3,5 mm. En façade, on retrouve une sortie casque bien pratique pour les sessions de nuit.

Mais la vraie surprise, c’est le Bluetooth 6.0 avec support du LDAC. Autrement dit, on peut profiter d’un streaming en haute résolution jusqu’en 24-bit/96 kHz, sans fil et avec une qualité qui dépasse largement le simple confort. Mieux encore, les enceintes gèrent le multipoint, ce qui permet de jongler entre deux appareils, comme un PC et un smartphone, sans avoir à se reconnecter à chaque fois. Une polyvalence bienvenue dans un usage quotidien où l’on passe du travail au loisir en un clin d’œil.

Edifier MR5, des réglages pensés pour le home-studio

Autre point fort : Edifier n’a pas négligé les réglages acoustiques. Les MR5 disposent de shelves pour le grave et l’aigu (±6 dB), d’un Low Cut-Off pour travailler avec un caisson, mais aussi de deux fonctions très utiles pour les setups bureautiques : Acoustic Space, qui compense la proximité des murs, et Desktop Control, qui réduit les résonances liées à un bureau trop large ou trop résonant.

Ces ajustements peuvent paraître anecdotiques, mais ils font toute la différence dans un home-studio où la pièce n’est pas forcément traitée acoustiquement. On peut rapidement corriger une bosse dans le grave ou redonner un peu d’air à des aigus étouffés, sans devoir investir dans des panneaux ou des mousses.

Et pour simplifier encore l’expérience, l’application Edifier ConneX permet de gérer les réglages depuis son smartphone. Une petite touche moderne qui évite de jouer sans cesse avec les boutons à l’arrière des enceintes.

À l’écoute : précision et équilibre

Dès les premières écoutes, les MR5 se distinguent par leur équilibre général.

Dans le grave , elles descendent bas (jusqu’à 46 Hz) sans tomber dans l’excès. La basse est propre, lisible, et ne vient pas masquer le reste du spectre. Sur de la musique électronique ou des productions hip-hop, le punch est bien présent, mais toujours contrôlé.

, elles descendent bas (jusqu’à 46 Hz) sans tomber dans l’excès. La basse est propre, lisible, et ne vient pas masquer le reste du spectre. Sur de la musique électronique ou des productions hip-hop, le punch est bien présent, mais toujours contrôlé. Dans le médium , le transducteur dédié fait des merveilles. Les voix ressortent avec clarté, les instruments conservent leurs nuances. On perçoit facilement les différences de texture entre une guitare acoustique, un piano ou un synthé. C’est ici que la configuration 3 voies prend tout son sens : la restitution est plus fluide, plus naturelle.

, le transducteur dédié fait des merveilles. Les voix ressortent avec clarté, les instruments conservent leurs nuances. On perçoit facilement les différences de texture entre une guitare acoustique, un piano ou un synthé. C’est ici que la configuration 3 voies prend tout son sens : la restitution est plus fluide, plus naturelle. Dans l’aigu, le tweeter à dôme soie associé à son guide d’onde offre une belle dispersion. On ne perd pas en précision si l’on bouge légèrement de la zone d’écoute. Cela rend les sessions plus confortables. Les cymbales restent nettes, les détails ressortent sans agressivité.

L’image stéréo est également convaincante. On localise facilement les instruments dans l’espace, avec une largeur et une profondeur crédibles, ce qui est essentiel pour le mixage.

Travail et plaisir : un double rôle assumé

Les MR5 ont un vrai atout : elles savent être sérieuses quand il le faut, mais aussi agréables à écouter en dehors des sessions de travail. La neutralité qu’elles offrent permet de mixer, monter ou travailler un podcast sans tricher. Tout en ayant la possibilité de basculer vers un rendu plus chaleureux pour simplement profiter d’une playlist en fin de journée.

Grâce au Bluetooth LDAC et aux différents presets, la transition se fait naturellement. On passe de l’interface audio à Spotify sur son smartphone sans avoir à se poser de questions. Peu de moniteurs dans cette gamme savent jongler aussi bien entre ces deux mondes.

Comparaisons et positionnement des Edifier MR5

Par rapport aux Edifier MR4, qui avaient déjà séduit de nombreux créateurs avec leur format compact. Les MR5 apportent un net gain. Plus de puissance, une meilleure extension dans le grave, un médium plus précis grâce au haut-parleur dédié, et surtout une polyvalence accrue grâce au Bluetooth hi-res.

Face aux références établies comme les JBL 305P MkII ou les PreSonus Eris 5, Edifier joue une carte différente. Là où ses concurrents misent sur une philosophie purement « studio », les MR5 ajoutent un vrai confort moderne, sans sacrifier la qualité sonore. À environ 250–280 € la paire, elles s’imposent comme une option redoutable pour qui cherche un compromis entre rigueur et plaisir.

Quelques limites à noter

Bien sûr, tout n’est pas parfait. Le fait que l’une des deux enceintes concentre toute l’électronique impose de réfléchir à son placement, notamment pour garder la sortie casque accessible. Ensuite, si vous cherchez une précision chirurgicale pour du mastering haut de gamme, les MR5 restent dans une philosophie « accessible ». Elles ne rivaliseront pas avec des modèles professionnels bien plus onéreux. Enfin, certains puristes pourront voir le Bluetooth comme une concession inutile dans un environnement de travail, même s’il est possible de ne l’utiliser que ponctuellement.

Conclusion : Edifier frappe fort avec les MR5

En résumé, les Edifier MR5 réussissent un pari audacieux : proposer de vrais moniteurs 3 voies à un tarif encore raisonnable, tout en ajoutant le confort d’un Bluetooth haute résolution et d’outils modernes pour le home-studio. Leur équilibre sonore, leur puissance maîtrisée et leur capacité à s’adapter à différents usages en font un choix idéal pour les créateurs de contenu, musiciens et amateurs de son exigeants mais pragmatiques.

Avec ce modèle, Edifier montre une nouvelle fois qu’il sait combiner technologie, praticité et qualité sonore, sans se limiter aux enceintes multimédias grand public. Les MR5 ne sont pas seulement une évolution des MR4. Ce sont des enceintes qui redéfinissent la polyvalence dans leur catégorie.

En clair : si vous cherchez une paire d’enceintes capables de mixer sérieusement le jour et de vous accompagner en détente le soir, les Edifier MR5 risquent bien de devenir vos meilleures alliées.

