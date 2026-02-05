Actualités

La tondeuse robotisée Navimow offre une avancée remarquable pour votre pelouse

il y a 3 minutesDernière mise à jour: 4 février 2026
2 minutes de lecture
La tondeuse robotisée Navimow allie innovation, précision et facilité d’utilisation.

La tondeuse robotisée Navimow change la donne pour l’entretien des pelouses. Navimow présente sa nouvelle gamme 2026, pensée pour tous les types de terrains, des jardins privés aux grands espaces professionnels. Avec des technologies inédites et une facilité d’utilisation remarquable, ces robots offrent des résultats impeccables, sans effort. Découvrons ensemble pourquoi cette gamme s’impose comme la référence du moment.

Une nouvelle génération de tondeuses robotisées intelligentes

La nouvelle ligne Navimow 2026 propose six familles de robots, adaptées à chaque besoin. Grâce à la fonction « true drop and mow », fini les installations compliquées avec des câbles. Il suffit de déposer le robot sur la pelouse pour qu’il cartographie les lieux en toute autonomie. Les utilisateurs peuvent créer jusqu’à 120 zones personnalisées, exclure certains espaces comme les piscines ou les parterres de fleurs, et gérer les cycles de tonte via une application simple.

Les innovations technologiques au cœur de Navimow 2026

La gamme Navimow intègre des innovations majeures comme le LiDAR à semi-conducteurs, issu des systèmes d’autonomie automobile. La navigation multimodale, associant LiDAR+, RTK réseau et vision, assure un travail précis, même sous les arbres ou de nuit. La technologie Xero-turn™ AWD protège le gazon lors des demi-tours, tandis que le système TCS garantit une excellente adhérence, même sur les pentes et les terrains glissants.

Des solutions adaptées aux besoins résidentiels et professionnels

Chaque utilisateur trouve une solution adaptée avec la tondeuse robotisée Navimow. Les modèles X4, par exemple, conviennent aux grands jardins résidentiels exigeant puissance et fiabilité. La série H2 est idéale pour les pelouses complexes, grâce à une détection des obstacles fine. Les gammes i2 AWD et i2 LiDAR Pro misent sur l’intelligence et la robustesse pour les terrains accidentés. Enfin, la série Terranox vise les professionnels avec une capacité de tonte allant jusqu’à 24 000 m².

Facilité d’utilisation et sécurité renforcée pour tous les utilisateurs

La sécurité est centrale dans la conception Navimow. Chaque robot inclut un GPS, une alarme géo-clôturée, et la compatibilité avec Apple Find My pour limiter les vols. Le contrôle s’effectue facilement via application, commande vocale ou directement depuis le robot. L’accès à un module 4G intégré amplifie les possibilités de gestion à distance.

Pour conclure, la gamme tondeuse robotisée Navimow 2026 révolutionne l’entretien des pelouses. Grâce à sa technologie avancée, ses solutions variées et sa simplicité d’utilisation, elle répond aux besoins des particuliers et des professionnels. Prendre soin de sa pelouse n’a jamais été aussi facile et sécurisé.

Lisez notre dernier article tech : Test – Kiwi Ears Cadenza II : la montée en gamme maîtrisée d’un incontournable audiophile

il y a 3 minutesDernière mise à jour: 4 février 2026
2 minutes de lecture
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

Plume lance la stablecoin KRW1 pour faciliter l’investissement en won coréens.
Plume stablecoin KRW1 : une avancée majeure pour l’investissement coréen
il y a 2 heures
Jabra PanaCast Room Kits
Adoptez la simplicité : Jabra révolutionne vos réunions avec efficacité
il y a 3 heures
MAXHUB ISE 2026 dévoile des solutions inédites pour optimiser les réunions d’entreprise.
MAXHUB ISE 2026 : des innovations marquantes pour la collaboration
il y a 4 heures
A-Whisper-of -Fall-JinYiWei
A Whisper of Fall: JinYiWei dévoile enfin son gameplay
il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page