La tondeuse robotisée Navimow offre une avancée remarquable pour votre pelouse

La tondeuse robotisée Navimow change la donne pour l’entretien des pelouses. Navimow présente sa nouvelle gamme 2026, pensée pour tous les types de terrains, des jardins privés aux grands espaces professionnels. Avec des technologies inédites et une facilité d’utilisation remarquable, ces robots offrent des résultats impeccables, sans effort. Découvrons ensemble pourquoi cette gamme s’impose comme la référence du moment.

Une nouvelle génération de tondeuses robotisées intelligentes

La nouvelle ligne Navimow 2026 propose six familles de robots, adaptées à chaque besoin. Grâce à la fonction « true drop and mow », fini les installations compliquées avec des câbles. Il suffit de déposer le robot sur la pelouse pour qu’il cartographie les lieux en toute autonomie. Les utilisateurs peuvent créer jusqu’à 120 zones personnalisées, exclure certains espaces comme les piscines ou les parterres de fleurs, et gérer les cycles de tonte via une application simple.

Les innovations technologiques au cœur de Navimow 2026

La gamme Navimow intègre des innovations majeures comme le LiDAR à semi-conducteurs, issu des systèmes d’autonomie automobile. La navigation multimodale, associant LiDAR+, RTK réseau et vision, assure un travail précis, même sous les arbres ou de nuit. La technologie Xero-turn™ AWD protège le gazon lors des demi-tours, tandis que le système TCS garantit une excellente adhérence, même sur les pentes et les terrains glissants.

Des solutions adaptées aux besoins résidentiels et professionnels

Chaque utilisateur trouve une solution adaptée avec la tondeuse robotisée Navimow. Les modèles X4, par exemple, conviennent aux grands jardins résidentiels exigeant puissance et fiabilité. La série H2 est idéale pour les pelouses complexes, grâce à une détection des obstacles fine. Les gammes i2 AWD et i2 LiDAR Pro misent sur l’intelligence et la robustesse pour les terrains accidentés. Enfin, la série Terranox vise les professionnels avec une capacité de tonte allant jusqu’à 24 000 m².

Facilité d’utilisation et sécurité renforcée pour tous les utilisateurs

La sécurité est centrale dans la conception Navimow. Chaque robot inclut un GPS, une alarme géo-clôturée, et la compatibilité avec Apple Find My pour limiter les vols. Le contrôle s’effectue facilement via application, commande vocale ou directement depuis le robot. L’accès à un module 4G intégré amplifie les possibilités de gestion à distance.

Pour conclure, la gamme tondeuse robotisée Navimow 2026 révolutionne l’entretien des pelouses. Grâce à sa technologie avancée, ses solutions variées et sa simplicité d’utilisation, elle répond aux besoins des particuliers et des professionnels. Prendre soin de sa pelouse n’a jamais été aussi facile et sécurisé.

