TSUGAI : l’anime de Hiromu Arakawa dévoile un nouveau trailer et officialise sa sortie imminente

TSUGAI: Daemons of the Shadow Realm dévoile enfin son véritable visage. Adaptation très attendue du manga Yomi no Tsugai de Hiromu Arakawa, l’anime s’est récemment illustré avec un nouveau trailer, confirmant dans la foulée sa sortie au printemps 2026. Un retour en force, signé par l’auteur de Fullmetal Alchemist.

Que nous réserve TSUGAI ?

Sorti le 2 février dernier, le nouveau trailer offre un aperçu substantiel de l’univers de TSUGAI. On y découvre un Japon rural isolé, où les frontières entre le monde des vivants et celui des entités démoniaques semblent poreuses. Les premières séquences d’action montrent une animation nerveuse à la Full Metal Alchemist, mélangeant mise en scène tendue et atmosphère lourde de mystère. Le trailer révèle également les thèmes musicaux de la série. Vaundy signe l’opening Tobu Toki, tandis que Yama interprète l’ending Tobō yo.

Ci-dessous l’intrigue de TSUGAI :

“Dans un village reculé du Japon, la vie de Yurubascule lorsque sa communauté est décimée lors d’une attaque brutale venue du monde extérieur. Séparé de sa sœur jumelle Asa, il découvre que les certitudes de son enfance reposent sur des mensonges profonds.

Pour survivre, Yuru conclut un pacte sanglant avec des entités surnaturelles appelées Tsugai. Il se retrouvera alors face à un conflit qui dépasse son village et menace l’équilibre entre deux mondes. Traqué, confronté à la vérité sur sa famille et son destin, il entame une quête où la frontière entre protecteur et destructeur devient de plus en plus floue.”

Voici la bande-annonce :

Côté voix, TSUGAI réunit un casting de premier plan. Kenshō Ono, Yume Miyamoto et Yūichi Nakamura sont en têtes d’affiche. Rikiya Koyama, Takako Honda et Junichi Suwabe les rejoignent pour les nouveaux personnages. BONES FILM s’occupe de la La production de l’anime, avec Masahiro Andō à la réalisation, Noboru Takagi à la composition de la série et Kenichiro Suehiro aux musiques.

La date est désormais officielle : TSUGAI sera diffusé à partir du 4 avril 2026 au Japon. Crunchyroll assurera le simulcast à l’international, permettant au public occidental de découvrir la série en simultané avec le pays du soleil levant.