Vizrt réalité augmentée Zoom : une expérience immersive inédite

La réalité augmentée s’invite dans les réunions Zoom grâce à Vizrt, un acteur clé de la production en direct. En lançant deux nouvelles solutions, InteractifAI et CaptivAIte, la marque promet de révolutionner la manière dont les entreprises communiquent et engagent leurs équipes. Découvrons comment ces innovations changent la donne.

Aujourd’hui, les réunions virtuelles manquent souvent de dynamisme et perdent l’attention des participants. Avec ses nouvelles solutions, Vizrt propose une expérience immersive où l’information devient vivante. En intégrant la réalité augmentée basée sur l’IA, les entreprises peuvent capter l’attention, clarifier les messages et transformer chaque rencontre en un moment marquant.

InteractifAI et CaptivAIte : immersion et engagement facilités

La solution InteractifAI s’adresse aux utilisateurs souhaitant animer leurs réunions Zoom facilement. Son interface simple permet d’ajouter en un clic des graphiques professionnels directement sur le flux vidéo. Ainsi, les participants découvrent des visuels dynamiques et personnalisés, comme des noms, des titres ou même des données en temps réel.

CaptivAIte, quant à lui, transforme chaque salle Zoom en véritable studio professionnel. Plus besoin d’écran vert : grâce à l’intelligence artificielle, il suffit de quelques gestes pour intégrer des éléments AR immersifs. Les informations deviennent interactives et l’engagement des participants grimpe.

Les avantages de la réalité augmentée alimentée par l’IA

Grâce à ces outils, les entreprises profitent de nombreux avantages :

Clarté des messages : Les contenus sont plus faciles à comprendre.

: Les contenus sont plus faciles à comprendre. Participation accrue : Les éléments visuels stimulent l’intérêt.

: Les éléments visuels stimulent l’intérêt. Simplicité d’utilisation : Tout se fait depuis Zoom, sans matériel complexe.

: Tout se fait depuis Zoom, sans matériel complexe. Flexibilité : Adapté à tous types d’événements, de la formation à l’assemblée générale.

Avec ces solutions, chaque organisation peut repenser sa façon de communiquer et d’impliquer ses équipes, quel que soit le secteur.

En choisissant la réalité augmentée sur Zoom avec Vizrt, les entreprises ouvrent la voie à des réunions plus interactives et efficaces. Ces innovations démontrent l’impact du numérique au service de la communication interne et externe. Adopter ces outils, c’est offrir à chaque participant une expérience mémorable et productive.

