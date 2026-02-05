Actualités

Vizrt réalité augmentée Zoom : une expérience immersive inédite

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 4 février 2026
Temps de lecture 1 minute
Vizrt apporte la réalité augmentée et l’IA pour dynamiser vos réunions Zoom.

La réalité augmentée s’invite dans les réunions Zoom grâce à Vizrt, un acteur clé de la production en direct. En lançant deux nouvelles solutions, InteractifAI et CaptivAIte, la marque promet de révolutionner la manière dont les entreprises communiquent et engagent leurs équipes. Découvrons comment ces innovations changent la donne.

Comment Vizrt révolutionne la réalité augmentée sur Zoom

Aujourd’hui, les réunions virtuelles manquent souvent de dynamisme et perdent l’attention des participants. Avec ses nouvelles solutions, Vizrt propose une expérience immersive où l’information devient vivante. En intégrant la réalité augmentée basée sur l’IA, les entreprises peuvent capter l’attention, clarifier les messages et transformer chaque rencontre en un moment marquant.

InteractifAI et CaptivAIte : immersion et engagement facilités

La solution InteractifAI s’adresse aux utilisateurs souhaitant animer leurs réunions Zoom facilement. Son interface simple permet d’ajouter en un clic des graphiques professionnels directement sur le flux vidéo. Ainsi, les participants découvrent des visuels dynamiques et personnalisés, comme des noms, des titres ou même des données en temps réel.

CaptivAIte, quant à lui, transforme chaque salle Zoom en véritable studio professionnel. Plus besoin d’écran vert : grâce à l’intelligence artificielle, il suffit de quelques gestes pour intégrer des éléments AR immersifs. Les informations deviennent interactives et l’engagement des participants grimpe.

Les avantages de la réalité augmentée alimentée par l’IA

Grâce à ces outils, les entreprises profitent de nombreux avantages :

  • Clarté des messages : Les contenus sont plus faciles à comprendre.
  • Participation accrue : Les éléments visuels stimulent l’intérêt.
  • Simplicité d’utilisation : Tout se fait depuis Zoom, sans matériel complexe.
  • Flexibilité : Adapté à tous types d’événements, de la formation à l’assemblée générale.

Avec ces solutions, chaque organisation peut repenser sa façon de communiquer et d’impliquer ses équipes, quel que soit le secteur.

En choisissant la réalité augmentée sur Zoom avec Vizrt, les entreprises ouvrent la voie à des réunions plus interactives et efficaces. Ces innovations démontrent l’impact du numérique au service de la communication interne et externe. Adopter ces outils, c’est offrir à chaque participant une expérience mémorable et productive.

Lisez notre dernier article tech : Test – Kiwi Ears Cadenza II : la montée en gamme maîtrisée d’un incontournable audiophile

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 4 février 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

tsugai-anime
TSUGAI : l’anime de Hiromu Arakawa dévoile un nouveau trailer et officialise sa sortie imminente
il y a 1 heure
La tondeuse robotisée Navimow allie innovation, précision et facilité d’utilisation.
La tondeuse robotisée Navimow offre une avancée remarquable pour votre pelouse
il y a 2 heures
Plume lance la stablecoin KRW1 pour faciliter l’investissement en won coréens.
Plume stablecoin KRW1 : une avancée majeure pour l’investissement coréen
il y a 4 heures
Jabra PanaCast Room Kits
Adoptez la simplicité : Jabra révolutionne vos réunions avec efficacité
il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page