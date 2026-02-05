À quelques jours de sa sortie, My Hero Academia: All’s Justice dévoile finalement son roster complet 

Il est temps pour les élèves de la classe 1-A de dévoiler leurs Alters ! Hier, Bandai Namco a dévoilé l’ultime casting de My Hero Academia: All’s Justice, son prochain jeu de combat en arène. Et, en plus de présenter le roster jouable, la bande-annonce confirme l’univers du titre : l’arc de la Guerre Finale. Plus de détails ci-dessous.

Un casting XXL pour My Hero Academia: All’s Justice

Ce nouveau trailer, officiellement baptisé “Full Roster Trailer”, confirme la présence de tous les personnages majeurs de la licence, héros comme antagonistes. La totalité de la classe 1-A est jouable, aux côtés des héros professionnels tels qu’All Might, Endeavor, Hawks, Mirko ou Best Jeanist.

Côté vilains, le jeu aligne également les poids lourds de la série comme Tomura Shigaraki, All For One, Dabi, Toga ou encoreTwice. Ces derniers sont tous disponibles dans leurs formes les plus abouties, correspondant à la fin du manga et de l’anime. Bandai Namco insiste sur un détail : My Hero Academia: All’s Justice racontera le climax de My Hero Academia, en couvrant l’intégralité de la Guerre Finale dans son mode Histoire.

Le trailer met également en lumière la mécanique “Rising”, élément central du gameplay du jeu. Ce système permet aux personnages de libérer leur plein potentiel en combat, augmentant puissance, vitesse et capacités liées à leur Alter. Comme dans l’œuvre de Kōhei Horikoshi, cette mécanique assure la montée en tension aux combats de fin de série. Chaque power-up pourra donc faire basculer le cours du combat, à condition de l’utiliser au bon moment.

Avec ce trailer, My Hero Academia: All’s Justice signe sa dernière grande annonce de contenu avant son lancement. Le jeu sortira le 6 février 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Vous pouvez voir la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :