NexLawn dévoile sa gamme innovante de robots de jardin intelligents

NexLawn présente à l’IFA 2025 ses robots de jardin innovants et connectés.

Le futur du jardinage arrive avec NexLawn. Cette marque révolutionne l’entretien des espaces verts grâce à des innovations robotiques présentées lors de l’IFA 2025. NexLawn lance des tondeuses robotisées et des outils intelligents pour transformer votre jardin en un espace moderne, facile à entretenir et connecté. Découvrez comment NexLawn redéfinit l’expérience des amateurs de pelouse.

Les tondeuses robotisées NexLawn révolutionnent l’entretien du jardin

Cette année, NexLawn dévoile trois produits phares : VIDAR, VIDAR AWD et Master X Vison. Ces nouveaux robots incarnent une révolution technologique. Grâce au LiDAR 3D et à la vision stéréo guidée par l’intelligence artificielle, ils offrent performance, précision et sécurité. Leur navigation avancée permet de cartographier la pelouse sans fil, d’éviter les obstacles et de garantir une tonte homogène. Ces robots sont disponibles en Europe et en Amérique du Nord dès le printemps 2026.

Le Master X : bras robotisé polyvalent pour jardin autonome

Le Master X Vison va au-delà de la tonte. Monté sur un châssis haut de 25 cm, il dispose d’un bras robotisé extensible. Ce bras multifonction permet de désherber, tailler, ramasser des objets et même récolter des fruits. Plusieurs outils interchangeables innovent : une pince, une tête de coupe et un disque de bordure. Il peut même jouer à la balle avec vos animaux !

La série VIDAR AWD : puissance et innovation pour grandes pelouses

Pour les grandes surfaces jusqu’à 3 000 m², les modèles VIDAR AWD associent robustesse tout-terrain et haute technologie. Grâce à NexDetect™, ils franchissent des pentes de 80 % et détectent plus de 300 obstacles en temps réel. Les utilisateurs contrôlent la hauteur de coupe, les motifs et la sécurité via une application intuitive. Les bords non coupés ne dépassent plus 1,5 cm, limitant les retouches après tonte.

En conclusion, NexLawn s’affirme comme un leader de l’entretien de jardin intelligent. Grâce à ses robots intelligents et modulaires, la marque offre sécurité, gain de temps et résultats impeccables. Si vous rêvez d’un jardin autonome et soigné sans effort, NexLawn ouvre la voie vers une nouvelle ère du jardinage.

Lisez notre dernier article tech : Looter-shooter, aventure coopérative…les jeux vidéo à ne pas manquer cette deuxième semaine de septembre

