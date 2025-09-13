Inclusion renforcée : le tchat innovant qui libère l’accès aux services

Ceciaa, acteur incontournable de l’accessibilité, frappe fort en dévoilant un service inédit en France : le tout premier tchat intelligent, pensé dès sa conception pour les personnes aveugles et malvoyantes. Avec cette innovation, la marque affiche clairement sa volonté de mettre la technologie au service de l’inclusion.

Un chatbot pensé pour l’accessibilité totale

Difficile d’imaginer un tchat plus inclusif ! Disponible directement sur www.ceciaa.com, cet assistant conversationnel repose sur la technologie ChatGPT, garantie de réponses rapides et pertinentes. Mais surtout, Ceciaa a pensé chaque fonctionnalité pour rendre l’expérience utilisateur accessible à toutes et tous, y compris via des lecteurs d’écran ou des solutions d’assistance. Fini les obstacles liés à la navigation visuelle !

L’utilisation du tchat se veut simple et efficace. Les clients peuvent désormais :

Interroger en direct le tchat pour choisir le produit qui convient à leur besoin ou pathologie visuelle.

Comparer les équipements et repérer d'un clin d'œil numérique la meilleure solution.

Obtenir immédiatement un tarif, une référence ou les coordonnées de l’équipe Ceciaa.

Suivre l'avancement de leur commande en totale autonomie, de jour comme de nuit.

Un accompagnement humain toujours au cœur du service

Ceciaa ne souhaite pas remplacer l’accompagnement personnalisé qu’il propose depuis des années. Ce chatbot vient en renfort pour offrir aux utilisateurs une information instantanée, où qu’ils soient et à toute heure. Qu’il s’agisse du dimanche, d’un soir de semaine ou même de vacances, le tchat reste disponible 24h/24 et 7j/7. L’idée ? Donner plus de liberté et rompre définitivement l’isolement numérique que peuvent ressentir les personnes en situation de handicap visuel.

Nelson PEREIRA, Directeur général de Ceciaa, l’affirme : « Grâce à notre tchat, aller à l’essentiel devient facile et accessible 24h/24, 7j/7. Faire profiter l’ensemble de nos clients des nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle, c’est aussi ça La Culture Ceciaa. »

Avec ce service, la marque réalise une première dans le secteur de la déficience visuelle et ouvre la voie à une accessibilité numérique sans faille. Une véritable avancée pour l’inclusion en France.

Ce tchat révolutionnaire mérite d’être découvert ! Amis lecteurs, avez-vous déjà testé des technologies d’accessibilité ? Partagez vos impressions et expériences dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux !