Actualités

Inclusion renforcée : le tchat innovant qui libère l’accès aux services

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 13 septembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Ceccia

Ceciaa, acteur incontournable de l’accessibilité, frappe fort en dévoilant un service inédit en France : le tout premier tchat intelligent, pensé dès sa conception pour les personnes aveugles et malvoyantes. Avec cette innovation, la marque affiche clairement sa volonté de mettre la technologie au service de l’inclusion.

Un chatbot pensé pour l’accessibilité totale

Difficile d’imaginer un tchat plus inclusif ! Disponible directement sur www.ceciaa.com, cet assistant conversationnel repose sur la technologie ChatGPT, garantie de réponses rapides et pertinentes. Mais surtout, Ceciaa a pensé chaque fonctionnalité pour rendre l’expérience utilisateur accessible à toutes et tous, y compris via des lecteurs d’écran ou des solutions d’assistance. Fini les obstacles liés à la navigation visuelle !

L’utilisation du tchat se veut simple et efficace. Les clients peuvent désormais :

  • Interroger en direct le tchat pour choisir le produit qui convient à leur besoin ou pathologie visuelle.
  • Comparer les équipements et repérer d’un clin d’œil numérique la meilleure solution.
  • Obtenir immédiatement un tarif, une référence ou les coordonnées de l’équipe Ceciaa.
  • Suivre l’avancement de leur commande en totale autonomie, de jour comme de nuit.
Ceciaa Intro

Un accompagnement humain toujours au cœur du service

Ceciaa ne souhaite pas remplacer l’accompagnement personnalisé qu’il propose depuis des années. Ce chatbot vient en renfort pour offrir aux utilisateurs une information instantanée, où qu’ils soient et à toute heure. Qu’il s’agisse du dimanche, d’un soir de semaine ou même de vacances, le tchat reste disponible 24h/24 et 7j/7. L’idée ? Donner plus de liberté et rompre définitivement l’isolement numérique que peuvent ressentir les personnes en situation de handicap visuel.

Nelson PEREIRA, Directeur général de Ceciaa, l’affirme : « Grâce à notre tchat, aller à l’essentiel devient facile et accessible 24h/24, 7j/7. Faire profiter l’ensemble de nos clients des nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle, c’est aussi ça La Culture Ceciaa. »

Avec ce service, la marque réalise une première dans le secteur de la déficience visuelle et ouvre la voie à une accessibilité numérique sans faille. Une véritable avancée pour l’inclusion en France.

Ce tchat révolutionnaire mérite d’être découvert ! Amis lecteurs, avez-vous déjà testé des technologies d’accessibilité ? Partagez vos impressions et expériences dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux !

Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Geek depuis toujours, Master en Informatique de Tsinghua University en Chine et fan des nouvelles technologies. Journaliste et reporter pour Le Café Du Geek, Je suis ici pour vous faire découvrir des accessoires innovants. Je m’occupe de faire évoluer le site, de gérer l’équipe de rédacteurs mais surtout je suis présent sur un maximum d'événement INTERNATIONAUX pour découvrir toujours plus de choses ! J'adore également rencontrer et juger des startups, vous retrouverez souvent ce genre de contenu avec moi !

