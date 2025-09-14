iPhone 17 : Apple baisse déjà les prix pour séduire les acheteurs

Apple vient de dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Contrairement aux années précédentes, la marque à la pomme surprend avec une politique tarifaire plus accessible. Certaines versions voient leur prix baisser, tandis que de nouvelles options de stockage font leur apparition. Une stratégie qui pourrait relancer l’intérêt des consommateurs dans un marché devenu plus exigeant.

Des baisses de prix bienvenues sur les modèles classiques et Pro

L’iPhone 17 démarre à 969 euros pour 256 Go, soit le même tarif que l’iPhone 16, mais avec une capacité de stockage supérieure. La version 512 Go est proposée à 1 219 euros, ce qui représente une baisse de 130 euros par rapport à l’année précédente. Apple semble vouloir offrir plus pour le même prix, tout en simplifiant sa grille tarifaire. Le modèle Air, qui remplace le format Plus, débute à 1 229 euros pour 256 Go, soit 10 euros de moins que son prédécesseur.

Du côté des versions Pro, la baisse est également notable. L’iPhone 17 Pro coûte 1 329 euros pour 256 Go, avec une réduction de 30 euros par rapport au modèle Pro de 2024. Les versions 512 Go et 1 To suivent la même logique, avec des tarifs respectivement à 1 579 et 1 829 euros. Apple semble miser sur une meilleure accessibilité sans sacrifier les performances.

L’iPhone 17 Pro Max reste stable, mais introduit une version 2 To

L’iPhone 17 Pro Max conserve les mêmes prix que l’année précédente : 1 479 euros pour 256 Go, 1 729 euros pour 512 Go et 1 979 euros pour 1 To. La nouveauté vient de l’introduction d’une version 2 To, affichée à 2 479 euros. C’est le modèle le plus cher jamais proposé par Apple, destiné aux utilisateurs les plus exigeants en matière de stockage et de performance.

Cette nouvelle grille tarifaire montre qu’Apple cherche à diversifier son offre tout en répondant aux attentes du marché européen. En supprimant le stockage 128 Go, la marque impose une montée en gamme dès l’entrée de la collection. Mais en contrepartie, elle propose des prix plus doux et une meilleure cohérence entre les modèles. Une stratégie qui pourrait séduire les acheteurs en quête de nouveauté sans exploser leur budget.