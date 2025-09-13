Life is Strange va être adapté en série télévisée, et c’est sur Amazon

Après le succès de la série Fallout, Amazon Prime Video s’apprête à donner vie à une autre franchise de jeux vidéo emblématique sur petit écran. Cette fois, la plateforme de streaming a officiellement commandé une série live-action Life Is Strange, tirée de la cultissime licence de Square Enix. Les fans se préparent donc à revivre les choix déchirants de Max et Chloe… mais cette fois, sans manette à la main.

Life Is Strange, tout ce qu’il faut savoir sur la série

La nouvelle nous vient de The Hollywood Reporter. Selon le média, la showrunneuse de The End of the F***ing World Charlie Covell sera à la tête de la série de Life Is Strange. Square Enix participera également au projet, aux côtés des studios de production Story Kitchen (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft), LuckyChap Entertainment (Barbie) et Amazon MGM.

Charlie Covell a également montré son enthousiasme pour la création de la série. “Je suis un grand fan du jeu”, déclare-t-elle dans un communiqué de presse. “J’ai hâte de partager l’histoire de Max et Chloé avec les autres joueurs et un nouveau public. »

L’intrigue reprendra les bases du premier jeu Life Is Strange sorti en 2015. La protagoniste Max Caulfield, étudiante en photographie, découvre qu’elle peut remonter le temps. Elle sauve ainsi sa meilleure amie d’enfance, Chloe Price, d’une mort certaine. Ensemble, elles enquêtent sur la disparition inquiétante d’une camarade et mettent au jour les secrets obscurs d’Arcadia Bay. Cette adaptation promet donc de restituer les choix moraux lourds et les dilemmes émotionnels du jeu, faisant la renommée de la licence.

Pour l’instant, le casting n’a pas été révélé, les fans ont déjà leurs préférés. Des noms comme Emma Myers (Wednesday) ou Sophia Lillis apparaissent régulièrement en ligne pour incarner Max. On ne sait pas non plus quand le tournage de la série Life is Strange débutera ni quand elle sera disponible sur Amazon Prime.