HoloMax DIGIERA : une avancée spectaculaire dans la 3D portable

HoloMax DIGIERA attire tous les regards après sa présentation lors du salon IFA 2025. Ce nouvel appareil promet de révolutionner la technologie portable et l’immersion 3D. Sans nécessiter de lunettes ou de casque, il ambitionne de transformer la façon dont on joue et crée du contenu.

Une innovation mondiale : l’HoloMax DIGIERA présenté à l’IFA 2025

Au salon IFA 2025, DIGIERA a présenté le premier système hybride 3D sans lunettes au monde. Ce produit, appelé HoloMax, combine une taille compacte et une puissance de calcul impressionnante. Grâce à sa technologie, il offre une expérience vraiment immersive dans la paume de votre main. Les visiteurs du salon ont pu découvrir ses fonctionnalités et assister à des démonstrations en direct.

Les caractéristiques techniques avancées de l’HoloMax

L’HoloMax embarque un écran 3D autostéréoscopique de 10,95 pouces et une résolution 2,5K à 120 Hz. Grâce au suivi oculaire en temps réel, l’image reste stable quel que soit l’angle de vue. Un simple bouton permet de convertir instantanément n’importe quel contenu 2D en 3D naturelle. Ce système repose sur un processeur AMD AI9 HX370 et une carte graphique Radeon™ 890M, ce qui garantit de hautes performances, y compris pour les jeux récents. Des accessoires modulables, comme des contrôleurs détachables et un clavier magnétique, rendent l’utilisation flexible et pratique.

Une expérience 3D sans lunettes pour jeux et création de contenu

L’HoloMax n’est pas destiné uniquement aux joueurs. Il s’adresse aussi aux créateurs, permettant de visionner et concevoir du contenu stéréoscopique n’importe où. Il suffit d’un clic pour donner de la profondeur à des vidéos, jeux ou projets créatifs. Grâce à la plateforme puissante, toutes les activités sont fluides et sans effort. DIGIERA souhaite rendre l’immersion 3D accessible et immédiate.

En conclusion, HoloMax DIGIERA marque un tournant avec sa technologie 3D portable et innovante. Adapté à la fois au jeu et à la création, il élimine les barrières techniques et promet une expérience inédite. Avec son lancement mondial prochain, le secteur high-tech attend avec impatience de voir comment il transformera le marché.

